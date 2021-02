Gedaan met het mooie lenteweer: donderdag nog eerst zon, daarna buien

Het mooie lenteweer lijkt stilaan te verdwijnen. Donderdag krijgen we eerst nog opklaringen, maar later neemt de bewolking toe en is een bui mogelijk. Het blijft wel zacht. Dat meldt het KMI.

Donderdag neemt de bewolking stilaan toe vanuit het westen, al zijn er eerst nog enkele opklaringen mogelijk. In de loop van de namiddag komen er vanuit Frankrijk enkele buien opzetten. In het oosten blijft het nog droog. Het is nog zacht met maxima van 13 tot 15 graden in het westen en in de Ardennen, en van 15 tot 17 graden elders. De wind waait zwak uit zuid tot zuidwest en wordt later veranderlijk.

Tijdens de nacht naar vrijdag wordt het geleidelijk betrokken en valt er hier en daar af en toe wat regen. Minima van 4 tot 6 graden in de Ardennen, en 6 tot 8 graden elders. De wind waait meestal zwak en draait van het noordwesten naar het noorden.

Vrijdag start de dag zwaarbewolkt met soms wat regen. In de loop van de dag wordt het droog vanuit het noordwesten met brede opklaringen. In het zuidoosten blijft het in de namiddag nog een tijdlang zwaarbewolkt met soms wat lichte regen. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

Zaterdag blijft het droog en begint de dag vooral in Laag- en Midden-België op vele plaatsen grijs met nevel, mist of laaghangende bewolking die hardnekkig kan zijn. In de loop van de dag wordt het zonnig. Maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 9 à 10 graden in het centrum van het land. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind in Vlaanderen. Ten zuiden van Samber en Maas waait de noordoostenwind matig.

Zondag wordt het, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, zonnig bij maxima van 7 graden in de Hoge Venen en vlak aan zee, tot 10 à 11 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit noordoost tot oost. Aan zee steekt er in de namiddag mogelijk een stevige zeebries op.