Na rellen met kettingzagen en machetes opnieuw onrustig in gevangenis Ecuador

In Ecuador was het woensdag opnieuw onrustig in een gevangenis, een dag nadat er zo’n 80 doden vielen bij een machtsstrijd tussen rivaliserende drugsbendes in drie verschillende gevangenissen. Dat meldt politiechef Patricio Carrillo.

In de gevangenis in de havenstad Guayaquil moest de politie woensdag opnieuw tussenkomen en de ‘noodzakelijke krachten’ gebruiken om de situatie opnieuw onder controle te krijgen, aldus de politie. Verdere details zijn op dit moment nog niet bekend.

Dinsdag vielen er bij hevige gevechten tussen rivaliserende bendes in vier Ecuadoraanse gevangenissen minstens 79 doden. Gisteren werd er nog gesproken van drie gevangenissen, maar nu blijkt ook een vierde instelling betrokken. De machtsstrijd tussen twee bendes kwam tot en nieuw hoogtepunt nadat een leider van een van de groepen in december vermoord werd. Dat gebeurde kort nadat hij de gevangenis had verlaten.

Familieleden van gedetineerden gingen naar de gevangenis voor nieuws. Foto: REUTERS

Spanningen sinds 2019

Het valt wel vaker voor dat rivaliserende drugsbendes de confrontatie aangaan in de overvolle Ecuadoraanse gevangenissen. De spanningen nemen er al sinds 2019 toe. Deze rellen waren echter van een andere niveau. Adjunct-directeur van het gevangenissysteem in Ecuador, Orlando Jácome moest al opstappen.

Gevangenen filmden met smartphones hoe rivalen elkaar onthoofden en verminkten met kettingzagen en machetes. Een van de gevangenissen zou aan de politie gevraagd hebben de stroom uit te schakelen zodat de kettingzagen niet gebruikt zouden kunnen worden. De politie zou echter niet op tijd gehandeld hebben, met alle gevolgen van dien. Dat bericht El País. Bovendien mogen cipiers geen vuurwapens binnen de gevangenissen dragen.

Overbevolking in de gevangenissen van het Zuid-Amerikaanse land is al jaren een probleem. Rechters hebben er de gewoonte verdachten al voorlopig naar de gevangenis te sturen wanneer de kans bestaat dat ze niet voor de rechter zullen kunnen verschijnen. Volgens El País zitten er zo’n 40.000 mensen in de gevangenis in Ecuador, terwijl er maar plaats is voor 29.600 gedetineerden.

Recent heeft de Ecuadoraanse regering bijna een miljoen euro geïnvesteerd in de hervorming van het gevangeniswezen. Het heeft de interne spanningen in de gevangenissen echter niet kunnen weghalen.