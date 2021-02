Katholiek Onderwijs: ‘Leervertraging wegwerken vereist inspanning op lange termijn’

De coronacrisis heeft vorig schooljaar voor een half jaar leervertraging gezorgd. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) heeft daarom een team van vijftien mensen de opdracht gegeven om de specifieke aanpak van de gevolgen op scholen te ondersteunen.

‘Die leerachterstand wegwerken wordt een werk van lange adem’, zo klinkt de weinig verrassende conclusie van een perceptieonderzoek dat KOV in januari 2021 bij 1.515 leraren uit het basis- en secundair onderwijs uitvoerde.

‘De coronacrisis zorgt ervoor dat onze leerlingen al bijna een jaar niet op een normale manier naar school kunnen. De effecten daarvan bijwerken vereist een langetermijnaanpak, met een engagement van alle betrokkenen om scholen te ondersteunen’, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, die scholen en leraren op de werkvloer ondersteunt, wordt herschikt om de komende jaren het wegwerken van de corona-effecten prioriteit te geven.

‘Omdat de situatie in het basis- en secundair onderwijs grondig van elkaar verschilt, blijken in de bevraging ook de behoeften anders. Leraren in het basisonderwijs geven aan dat ze ondersteuning vragen bij moeilijk begrijpbaar gedrag en het remediëren van leerlingen. Leraren in het secundair onderwijs hebben vooral behoefte aan ondersteuning bij het online lesgeven, zowel de combinatie van evaluatie en online lesmomenten als bij de keuze van online didactische werkvormen’, luidt het.

‘De resultaten van het perceptieonderzoek bevestigen dat wat wetenschappelijk blijkt ook op het terrein zo wordt aangevoeld’, zegt Ria Van Huffel, regiodirecteur van de pedagogische begeleiding, die het onderzoek leidde. ‘We voelen in de getuigenissen van de leraren een grote zorg om zowel de leervertraging als het mentale welzijn van onze leerlingen, maar ook het besef dat we niet alles nog dit schooljaar zullen oplossen’.