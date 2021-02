Cholesterolverlagers veroorzaken geen spierpijn, blijkt uit nieuwe studie

Cholesterolverlagende medicijnen veroorzaken geen spierpijn, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Dat is de conclusie van een nieuw Brits onderzoek, waarvan de resultaten verschenen in het British Medical Journal (BMJ).

De zogenaamde cholesterolverlagers worden onder meer gebruikt om hartaandoeningen en beroertes te voorkomen. Hoewel ernstige bijwerkingen zeldzaam zijn, leidt angst voor spierpijn en krampen ertoe dat patiënten de behandeling staken. Hierdoor lopen ze mogelijk verhoogd risico op hartproblemen.

Doorheen de jaren was er veel verwarring over de bijwerkingen van de cholesterolverlagers. Zo zou onder meer sprake zijn van het ‘nocebo’-effect: omdat zoveel verhalen de ronde doen over spierpijn tijdens een behandeling met cholesterolverlagers, beelden mensen zich nadien in dat ze ook spierpijn hebben.

Geen verschillen

Britse onderzoekers hebben daarom een studie uitgevoerd bij 200 Britten die onlangs gestopt waren met het innemen van hun medicatie of die dat overwogen wegens spierpijnsymptomen. Zij werden opgedeeld in verschillende groepen en kregen ofwel een echt cholesterolverlagend medicijn of een placebo. Er werden echter geen verschillen waargenomen in klachten over spierpijn, wat dus betekent dat een cholesterolverlager er geen invloed op heeft.

De onderzoekers zijn tevreden met de resultaten en hopen dat mensen nu minder negatief zullen staan tegenover cholesterolverlagers. ‘Deze studie levert aanvullend bewijs dat spierpijn niet aan het medicijn kan worden toegeschreven’, klinkt het.