Directeur Vooruit na feest op Sint-Pietersplein: ‘Voorkom dit en heropen cultuursector’

Franky Devos, algemeen coördinator van het Gentse kunstencentrum Vooruit, roept na de taferelen met feestende jongeren op het Sint-Pietersplein op om de event- en cultuursector te heropenen. ‘Geef ons groen licht om te heropenen in een veilig, sociaal-economisch haalbaar kader dat de rol van kunst en cultuur erkent voor het algemeen mentaal welzijn.’

In Gent heeft de politie woensdagavond de toegangen tot het Sint-Pietersplein afgesloten, nadat een duizendtal mensen waren samengekomen en er dicht op elkaar gedanst en gefeest werd. Toen de lokale politie ter plaatse kwam, liep het plein snel leeg.

[update] Politie gaat het Sint-Pietersplein in Gent nu toch afsluiten. Er mag niemand meer op.



"Nieuwe mensen zullen dus niet meer toegelaten worden en zo willen we toewerken naar 8 uur. Dat zal wel op vriendelijke en rustige manier gebeuren." (via @simon_dek) — Bert Staes (@bertstaes) February 24, 2021

Intussen zijn de coronacijfers in Gent zijn aan de steilste klim bezig in enige tijd: in een week is het aantal vastgestelde besmettingen bijna verdubbeld. Van de grote Belgische steden heeft Gent momenteel het hoogste veertiendaagse gemiddelde.

‘Heropen de event- en cultuur sector’

‘Voorkom taferelen als op het Sint-Pietersplein en heropen de event- en cultuursector’, klinkt het woensdag bij Devos op Facebook. ‘Omarm ons als deel van de oplossing om ontspanning en mentale zorg te bieden in een veilige en gecontroleerde omgeving. Geef ons groen licht om te heropenen in een veilig, sociaal-economisch haalbaar kader dat de rol van kunst en cultuur erkent voor het algemeen mentaal welzijn.’

Eerder woensdag riepen Sound of Silence, dat de evenementensector vertegenwoordigt tijdens de coronacrisis, en de Crisiscel Cultuur het Overlegcomité ook al op om evenementen opnieuw coronaproof te laten plaatsvinden met als doel de bevolking, en vooral de jongeren, een veilige uitlaatklep te bieden.

Ook in Leuven kwamen woensdag veel jongeren samen in het stadspark. Het werd er zo druk dat burgemeester Mohamed Ridouani zich genoodzaakt zag het park te ontruimen.