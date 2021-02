Real Madrid wint op de valreep bij Atalanta, vlotte zege voor City tegen Mönchengladbach

Real Madrid, met Thibaut Courtois onder de lat, is woensdag in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League - na 72 minuten met een man meer te hebben gespeeld - met 0-1 gaan winnen bij Atalanta na een laat doelpunt van Ferland Mendy. Manchester City won zonder Kevin De Bruyne met 0-2 bij Mönchengladbach.

De avond begon niet goed voor Atalanta. Remo Freuler moest al na 17 minuten gaan douchen, nadat hij Ferland Mendy omver had geduwd op de rand van de zestien. Lange tijd leek het erop dat Real niet kon profiteren van de man-meer-situatie, maar in het slot kwam Mendy (86.) toch nog met het verlossende doelpunt. Eden Hazard ontbreekt bij de Madrilenen nog altijd met een blessure.

Bernardo Silva (29.) bracht City in Boedapest, naar waar de partij was uitgeweken omdat Engelsen in Duitsland gezien de coronapandemie niet welkom zijn, net voor het halfuur op voorsprong. Middenin de tweede helft gaf hij ook de assist voor de 0-2 van Gabriel Jesus (65.). De Duitsers wisten niet meer te reageren. Kevin De Bruyne is terug na blessureleed, maar kreeg nog wat rust van coach Pep Guardiola en bleef op de bank.

De terugwedstrijden volgen op 16 maart.