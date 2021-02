David Goffin bereikt kwartfinales: ‘Zo’n zege had ik echt nodig’

David Goffin (ATP 15) heeft zich woensdagavond op het ATP-toernooi in het Zuid-Franse Montpellier (hard/262.170 euro) geplaatst voor de kwartfinales. Hij versloeg in de tweede ronde de Fransman Benjamin Bonzi (ATP 125) in drie sets.

Na 2 uur en 34 minuten had Goffin de 4-6, 6-4 en 7-5 zege beet tegen Bonzi. De 24-jarige Fransman kreeg een wildcard van de organisatie en had in de eerste ronde zijn landgenoot Lucas Pouille (ATP 79) uitgeschakeld. Goffin was als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde. De Luikenaar kwam maandag wel al in actie in het dubbelspel. Daarin werd hij, aan de zijde van Pouille, in de eerste ronde gewipt door de Zweed Andre Goransson en de Nederlander David Pel.

‘Zo’n zege had ik echt nodig’, zei Goffin na afloop van de marathonpartij. ‘Ik had de partij in de eerste ronde van Bonzi tegen Pouille gezien. Ik wist dus dat hij goed speelde en dat het moeilijk ging worden. Zeker voor mij, omdat ik nog zoek naar mijn zelfvertrouwen op dit moment. Ik had nood aan een echte veldslag. Ik heb tot het einde gevochten en het is uiteindelijk gelukt te winnen.’

In de kwartfinales staat Goffin tegenover de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 36). Die was in de tweede ronde met 6-3 en 6-2 te sterk voor de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 92). De 30-jarige Goffin speelde nog niet eerder tegen de 25-jarige Lorenzo.

In Montpellier haalde Goffin al twee keer de halve finales (in 2018 en 2020). Hij hoopt er vertrouwen op te doen na een mislukte Australische tournee met onder meer een snelle exit op de Australian Open.