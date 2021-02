Best Kept Secret Festival gaat ook dit jaar niet door

De organisatie van het Nederlandse Best Kept Secret Festival laat weten dat ook de editie van dit jaar niet zal doorgaan. Dat meldt de organisatie op sociale media.

Wie naar de website van het driedaagse Best Kept Secret Festival surft, krijgt meteen te lezen dat het evenement is geannuleerd. ‘We balen er enorm van jullie wederom te moeten teleurstellen, maar het gaat ook dit jaar niet lukken om Best Kept Secret te organiseren volgens de standaard die jullie van ons mogen verwachten. We hebben er alles aan gedaan om tot een andere uitkomst te komen, maar helaas is er te veel onzekerheid over het begin van het festivalseizoen en blijkt verplaatsen naar een later moment in de zomer voor ons onhaalbaar.’ Dat schrijft de organisatie in een statement op hun website.

De mensen die al tickets hadden gekocht krijgen het bedrag voor 31 maart terugbetaald. Je hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Normaal zouden dit jaar The Strokes, The National, Massive Attack en heel wat anderen optreden op het festival.