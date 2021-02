Mediahuis ziet aantal lezers sterk groeien in bewogen jaar

Mediahuis, uitgever van onder meer De Standaard en NRC, kende vooral in de lezersmarkt een sterk jaar en versnelde digitale groei. De groepsomzet bleef nipt onder een miljard euro.

Door de pandemie waren mensen meer geïnteresseerd in nieuws en hadden ze vaak ook meer tijd om te lezen. Lezers kozen daarbij in belangrijke mate voor betalende journalistiek. Dat betekent dat de inkomsten van Mediahuis minder afhankelijk werden van de wispelturige advertentiemarkt. De hoge bijdrage vanuit de lezersmarkt past ook in de strategie van onafhankelijke journalistiek die Mediahuis bedrijft.

Mediahuis tekende een groepsomzet op van 990,5 miljoen euro en een nettowinst van 58,6 miljoen.

Het aantal abonnees bereikte voor het eerst de kaap van anderhalf miljoen na een toename met 11 procent. Inclusief de recent overgenomen Nederlandse NDC mediagroep is er sprake van een abonneebestand van 1,7 miljoen. Eén abonnement op drie is digitaal, vaak in combinatie met nog een papieren weekendkrant. Een jaar eerder was dat maar 1 abonnement op 4.

Mediahuis België zag de digitale abonnementen met 46 procent stijgen. Het Nieuwsblad (plus 63 procent) was de sterkste groeier. De Standaard tekende 43 procent meer digitale abonnees op. Papier en digitaal samen, telt De Standaard nu al 110.000 abonnees. Een record.

Bij Mediahuis Nederland, een markt die digitaal vooroploopt op België, was er toch nog een digitale groei van 47 procent. De globale groei (papier en digitaal) kwam in Nederland uit op 11 procent met NRC (+16 procent) die het nog beter deed. Gert Ysebaert, ceo van Mediahuis, spreekt op digitaal vlak voor de groep over een kanteljaar en stevige uitgangspositie voor de komende jaren.

Doorbraak podcast

2020 was ook het jaar dat de podcast zijn plaats veroverde naast de geschreven journalistiek. In België werden meer dan 5 miljoen podcastafleveringen van de Mediahuis-nieuwsmerken beluisterd. Dat is 2,5 keer zoveel als het jaar ervoor. In Nederland ging het om 21 miljoen podcastafleveringen van Mediahuis. De podcast van NRC (16 miljoen beluisteringen) was de populairste podcast in Nederland.

Mediahuis is ook actief inzake radio en regionale tv en ook die media deden het goed. Mediahuis, dat de jongste jaren regelmatig op overnamepad ging, kocht afgelopen de Luxemburgse uitgever Saint-Paul, bekend van Luxemburger Wort. In Nederland kwam NDC erbij (Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad).

Stevige balans

De advertentiemarkt was moeilijker, maar daar hoopt Mediahuis dat de nieuwe nationale reclameregie met Telenet/SBS, Proximus/Skynet en Pebble Media voor een ommekeer kan zorgen.

Op financieel vlak is Mediahuis zo goed als schuldenvrij door de verkoop van vastgoed in Nederland en de participatie in de puzzelboekjes Keesing. De aangepaste brutobedrijfswinst kwam uit op 171,5 miljoen bij een bedrijfswinst van 121,9 miljoen. Mediahuis heeft daarmee de balans om een verdere rol te spelen in de consolidatie van de mediamarkt. De groep wordt gecontroleerd door de familie Thomas Leysen, daarin gesteund door een aantal partners.