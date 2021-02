Stadspark Leuven ontruimd wegens grote drukte

De burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani (SP.A) heeft beslist om het stadspark tijdelijk af te sluiten omdat er te veel mensen samenkwamen. Dat schrijft de burgemeester op Twitter. Door het mooie weer is het al de hele dag erg druk in de parken van Leuven.

Het zonnige weer bracht de afgelopen dagen heel wat volk op de been. Dat was op woensdag niet anders. Heel wat studenten wilden, tussen hun lessen door, profiteren van de lentezon. Al verliep dat niet helemaal veilig volgens de coronamaatregelen. Sommigen hielden zich aan de vooropgestelde regels, anderen gingen met grote groepen vlak naast elkaar zitten. Zo leek het stadspark even op een festivalweide. De politie controleerde of de maatregelen goed opgevolgd werden. Op bevel van de burgemeester wordt het park ontruimd.

‘Ik laat het stadspark ontruimen wegens te grote drukte. Alle begrip dat iedereen wil genieten van het mooie weer, maar de coronapandemie is nog niet voorbij, de maatregelen zijn er voor iedereen. Er is nu te veel volk, wat het onmogelijk maakt om afstand te houden.’ Dat schrijft de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani op Twitter met een foto van het overbevolkte Stadspark.

Gent

Ook in Gent is het druk. Er zouden volgens de Gentse politie zo’n duizendtal personen op het Sint-Pietersplein en 400 op de Coupure aanwezig zijn. Ook de Gras- en Korenlei zijn nagenoeg vol, maar de parken en pleinen zijn voorlopig nog niet afgesloten. De politie houdt nauwgezet de situatie in de gaten.