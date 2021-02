Wat was de sterkte van ‘Kimye’?

Kim Kardashian en Kanye West gaan scheiden. De influencer en de rapper hebben vier kinderen samen en waren bijna zeven jaar getrouwd.

‘Kimye’ was misschien wel het belangrijkste celebritykoppel van het voorbije decennium. Kim Kardashian is een van de meest invloedrijke influencers, Kanye West is een van de belangrijkste muzikanten van de laatste jaren. Hoe is het stel samen zo groot kunnen worden?

