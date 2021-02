Op maat van Remco Evenepoel: 104de Giro telt twee tijdritten en zes aankomsten bergop

Organisator RCS maakte woensdag het parcours van de 104de Giro d’Italia bekend. De start is op 8 mei in Turijn. De ronde eindigt op 30 mei in Milaan. Met twee tijdritten en zes aankomsten bergop lijkt dit een mooi parcours voor Remco Evenepoel.

De Giro staat dit jaar in het teken van de 160ste verjaardag van de eenwording van Italië. La Grande Partenza gebeurt in Turijn, met een individuele tijdrit van 9 km, met in totaal nog drie etappes in Piemonte. Er wordt twee keer de Italiaanse grens overgetrokken. Rit 15 (Grado-Gorizia) trekt door Slovenië en rit 20 (Verbania - Valle Spluga / Alpe Motta) trekt deels over Zwitsers grondgebied.

Er zijn in totaal zes aankomsten bergop. Rit 14 eindigt op de beruchte Monte Zoncolan maar het zwaartepunt ligt in vooral in de slotweek. Met op maandag een zware bergrit richting Cortina d’Ampezzo (waar in 2026 de Olympische Winterspelen worden gehouden), met onderweg drie cols boven de 2.000 meter, met de Passo Pordoi als hoogste van de Giro (2239 m). Twee dagen later is er de aankomst op Sega di Ala.

Op vrijdag wordt er gefinisht bovenop Alpi di Mera en op de voorlaatste dag wacht een loodzware rit met drie cols en finish op Alpa Motta. Met een vlakke tijdrit van 29,4 km wordt de Giro afgesloten in Milaan en weten we wie de opvolger wordt van de Brit Tao Geoghegan Hart.

De spurters krijgen minstens vijf kansen om hun snelle benen te tonen. Opmerkelijk: de 11de rit, van Perugia naar Montalcino, telt onverharde stukken van de Strade Bianche in de finale. Een dag later starten de renners trouwens op Piazza del Campo in Siena, de aankomstplaats van de Strade, voor een geaccidenteerde rit naar Bagno di Romagna.

Rittenschema

Zaterdag 8 mei: 1ste rit: Turijn-Turijn (Ind. Tijdrit, 9km) - Zondag 9 mei: 2de rit: Stupingi-Novara (173 km) - Maandag 10 mei: 3de rit: Biella-Canale (187 km) - Dinsdag 11 mei: 4de rit: Piacenza-Sestola (186 km) - Woensdag 12 mei: 5de rit: Modena-Cattolica (171 km) - Donderdag 13 mei: 6de rit: Grotte di Frasassi-Ascoli (150 km) - Vrijdag 14 mei: 7de rit: Notaresco-Termoli (178 km) - Zaterdag 15 mei: 8ste rit: Foggia-Guardia Sanframondi (173 km) - Zondag 16 mei: 9de rit: Castel di Sangro-Campo Felice (160 km) - Maandag 17 mei: 10de rit: L’Aquila-Foligno (140 km) - Dinsdag 18 mei: rustdag - Woensdag 19 mei: 11de rit: Perugia-Montalcino (163 km) - Donderdag 20 mei: 12de rit: Siena-Bagno di Romagna (209 km) - Vrijdag 21 mei: 13de rit: Ravenna-Verona (197 km) - Zaterdag 22 mei: 14de rit: Cittadella-Monte Zocolan (205 km) - Zondag 23 mei: 15de rit: Grado-Gorizia (145 km) - Maandag 24 mei: 16de rit: Sacile-Cortina d’Ampezo (212 km) - Dinsdag 25 mei: rustdag - Woensdag 26 mei: 17de rit: Canazei-Sega di Ala (193 km) - Donderdag 27 mei: 18de rit: Rovereto-Stradella (228 km) - Vrijdag 28 mei: 19de rit: Abbiategrasso-Alpe di Mera (178 km) - Zaterdag 29 mei: 20ste rit: Verbania-Valle Spluga-Alpe Motta (164 km) - Zondag 30 mei: 21ste rit: Senago-Milaan (ind. tijdrit, 29,4 km)