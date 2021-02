Voor de vijfde keer in een paar dagen tijd heeft de Italiaanse vulkaan Etna fonteinen van vuur en aswolken de lucht in geslingerd. De meer dan 3.300 meter hoge vulkaan op Sicilië begon maandagavond steeds meer te beven en barstte in de nacht van maandag op dinsdag uit. Dat levert wonderlijke beelden op. Bekijk ze in bovenstaande video.