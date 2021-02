Sam Bennett snelt naar ritwinst in UAE Tour

Sam Bennett heeft de vierde rit in de UAE Tour op zijn naam geschreven. De Ier van Deceuninck - Quick-Step was na 204 kilometer rond Al Marjan Island de snelste in een massasprint. Tour-winnaar Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) blijft leider.

In veruit de langste etappe van deze editie bleef alles lange tijd bij elkaar. Bij de eerste tussensprint van de dag, na ruim 50km koers, was het David Dekker (Jumbo-Visma) die de volle buit pakte, voor Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) en Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick-Step).

Even leek er dan toch wat spanning te komen toen de wind op kwam zetten, maar ondanks pogingen van Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) en Deceuninck - Quick-Step was het een maat voor niets. Gelukkig was er nog Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) om de boel op te vrolijken.

Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) en François Bidard (AG2R-Citroën) kozen vervolgens voor het hazenpad. Hun voorsprong bedroeg echter nooit veel meer dan twee minuten en het Franse tweetal werd op zo’n 30 kilometer van de streep opnieuw gegrepen onder impuls van een sterke Thomas De Gendt.

Het was vervolgens vlammen richting de finish, waar de snelste man van het pak zich kon onderscheiden in een koninklijke sprint. Dat bleek uiteindelijk Sam Bennett te zijn. De Ierse spurtbom was net te snel voor Dekker, die net als in de eerste etappe tevreden moest zijn met de tweede plaats. Het brons was voor Caleb Ewan (Lotto Soudal), voor Elia Viviani (Cofidis).

Uitslag vierde rit UAE Tour:

1. Sam Bennett (Ier) in 4:51:51

2. David Dekker (Ned) z.t.

3. Caleb Ewan (Aus)

4. Elia Viviani (Ita)

5. Matteo Mochestti (Ita)

6. Pascal Ackermann (Dui)

7. Phil Bauhaus (Dui)

8. Giacomo Nizzolo (Dui)

9. Fernando Gaviria (Col)

10. Kaden Groves (Aus)

Algemeen klassement:

1. Tadej Pogacar

2. Adam Yates op 43 seconden

3. João Almeida 1:03

4. Chris Harper 1:43

5. Neilson Powlessef 1:45

6. Mattias Jensen 2:36

7. Mattia Cattaneo 2:38

8. Damiano Caruso 2:38

9. Ruben Fernandez Andujar 3:32

10. Fausto Masnada 4:47