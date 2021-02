Besmettingen in Gent bijna verdubbeld op een week tijd

De coronacijfers in Gent zijn aan de steilste klim bezig in enige tijd: op een week tijd is het aantal vastgestelde besmettingen bijna verdubbeld. ‘Zorgwekkend’, klinkt het bij de hulpverleners. Nog zorgwekkender is dat er geen duidelijke verklaring is.

Het coronavirus flakkert op in Oost-Vlaanderen en met name in Gent. Verschillende cijfers duiden op een zorgwekkende tendens. Van de grote Belgische steden heeft Gent momenteel het hoogste veertiendaagse gemiddelde, blijkt uit de data van Sciensano.

Bij de Eerstelijnszone Gent, het orgaan dat de strijd tegen het virus coördineert, spreken ze over ‘zorgwekkende cijfers’. ‘Er is een sterke stijging aan de gang in Gent: het aantal casussen is bijna verdubbeld tegenover vorige week’, zegt Berten Van Kerkhove, voorzitter van de Eerstelijnszone.

De laatste veertien dagen zijn er net geen duizend (971) positieve testen afgenomen onder de Gentenaars. Het aantal positieve testen per week schoot van 133 per 100.000 inwoners op 15 februari naar 236 per week op 23 februari.

Foto: VUB

Besmetting in het gezin

Voor de hand liggende verklaringen zijn er niet meteen. Er is een uitbraak van het virus op een opvangboot voor migranten aan de Muide, maar dat gaat ‘slechts’ om een tachtigtal besmettingen. ‘Als we de cijfers van de opvangboot Reno eruit halen, zien we nog een sterke stijging’, aldus Van Kerkhove.

Een lokale uitbraak is ook niet vast te stellen. ‘We kunnen het niet toeschrijven aan specifieke wijken in de stad. Het is algemeen verspreid. Het is dan ook heel moeilijk om conclusies te trekken.’

Eén conclusie die wel te maken is, is dat de meeste besmettingen terug te brengen zijn naar het gezinsverband. ‘Het komt vaakst voor dat één iemand positief test en enkele dagen later de andere gezinsleden ook’, zegt Van Kerkhove. ‘Maar het is bijzonder moeilijk om externe factoren aan te wijzen. Het is nu even koffiedik kijken.’

Er zijn vermoedens dat varianten van het coronavirus circuleren in Gent. Die verspreiden zich sneller. ‘Maar dat gaat om vermoedens, dat is niet bewezen’, klinkt het. ‘Al zeggen medische experts ons dat de Gentse cijfers wijzen op het besmettingsgehalte van de varianten.’

Duizend vaccins

De vaccincatiecampagne in Gent loopt ondertussen nog steeds op haar eerste benen. In de woon-zorgcentra worden vrijdag normaal gezien de allerlaatste bewoners en personeelsleden voor de tweede keer gevaccineerd. Maar de brede bevolking moet nog wachten.

In het vaccinatiecentrum in Flanders Expo zijn al 800 zorgverleners voor een eerste keer gevaccineerd. ‘Volgende week staan er nog eens duizend vaccins gepland, maar die blijven prioritair voor de zorgverleners’, zegt Van Kerkhove.

Het systeem van automatische uitnodigingen, waar gedoe over is deze week, werkt in Gent wel naar behoren, klinkt het bij de Eerstelijnszone. ‘Er kruipt hier en daar wel eens een foutje in, maar die kunnen we op één hand tellen.’

Hoeveel zorgverleners niet opdagen voor hun vaccin, is dan weer niet geweten in Gent. De Eerstelijnszone werkt met open tijdsloten. Iemand die uitgenodigd wordt, kan zelf een tijdslot kiezen. ‘Omdat ze dat zelf moeten inboeken, hebben we er voorlopig geen zicht op hoeveel uitgenodigde mensen niet opdagen.’