Voor vierde dag op rij nieuw dagrecord: 18,4 graden in Ukkel

Het temperatuurdagrecord in ons land is voor de vierde dag op rij gesneuveld. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter.

Het werd woensdag 18,4 graden in Ukkel. Daarmee is het dagrecord van 24 februari 1990 (18,3 graden) gebroken. Het record van woensdag is het vierde op rij en volgens de weerman wellicht het einde van de reeks. Definitieve waarde is eind deze namiddag gekend.

Zondag werd het met 17,9 graden al de warmste 21 februari sinds 1946, toen het 14,6 graden werd. Maandag werd het dagrecord ook al gebroken. Het werd met 16,6 graden in Ukkel de warmste 22 februari. Het vorige record dateerde van 1990 met 16,3 graden.

En dinsdag sneuvelde het derde record: het werd 16,5 graden in Ukkel. Daarmee werd het dagrecord van 23 februari 1990 (16,3 graden) van de tabellen geveegd.