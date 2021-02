Vaccin van Johnson & Johnson haalt hoge effectiviteit

Het vaccin van Johnson & Johnson beschermt goed tegen ernstige ziekte en overlijden door covid-19. Dat meldt de Amerikaanse toezichthouder FDA. Volgens de FDA is het vaccin in de Verenigde Staten 72 procent effectief.

In Zuid-Afrika, waar een meer besmettelijke variant circuleert, is het vaccin 64 procent effectief, aldus de FDA nog in zijn rapport. In de VS is het vaccin 86 procent effectief tegen zware ziekte, in Zuid-Afrika is dat 82 procent. Dat betekent dat een gevaccineerde persoon veel minder risico loopt om in het ziekenhuis te belanden of te sterven door covid-19, aldus de krant The New York Times. Het vaccin beperkt mogelijk ook de verspreiding van het virus.

De FDA zou volgens The New York Times zaterdag al zijn goedkeuring kunnen geven voor het gebruik van het vaccin in de VS.

Het vaccin van Johson & Johson kan in tegenstelling tot dat van Moderna en Pfizer/BioNTech op koelkasttemperatuur worden bewaard. De andere vaccins moeten erg koud bewaard worden. Ook is maar één dosis nodig om mensen volledig te vaccineren.