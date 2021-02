Oproep | Gezocht: getuigen zoektocht naar een nieuwe woonst

Wie schuimt er elke dag de vastgoedwebsites af op zoek naar een nieuwe koopwoonst? Wie heeft er al vele bezoeken opzitten aan huizen of flats maar blijkt er telkens net naast te grijpen? Wie heeft er zijn zoekgebied noodgedwongen moeten uitbreiden of een aantal vereisten van het lijstje moeten schrappen? Of wie is er nog maar net aan zijn zoektocht begonnen en is zich nog volop aan het oriënteren?