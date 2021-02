Recordhoeveelheid cocaïne onderschept in Antwerpen en Hamburg

In de havens van Antwerpen en Hamburg is in totaal 23.000 kilo cocaïne onderschept. De drugs, met een handelswaarde van in totaal 600 miljoen euro, waren bestemd voor de Nederlandse markt, meldt de Nederlandse politie.

De onderschepte transporten met bestemming Nederland vormen samen een absoluut record. De drugs werden gedurende de afgelopen anderhalve week onderschept in de havens. De afhandelaar van de drugstransporten is een 28-jarige man uit het Nederlandse Vlaardingen. Hij werd woensdagochtend door de politie opgepakt.

‘Nooit eerder is zoveel cocaïne in een keer onderschept’, stelt de politie. ‘De vangsten en het nog voortdurende opsporingsonderzoek zijn gedaan in nauwe en intensieve samenwerking tussen politie, douane en openbaar ministerie in Nederland, Duitsland en België.’

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een record van de grootste inbeslagname van één enkele lading cocaïne ter wereld, gezien het om een reeks inbeslagnames gaat binnen hetzelfde onderzoek.

De vondsten begonnen op vrijdag 12 februari in Hamburg, waar de douane na een tip op basis van risicoanalyse door de Nederlandse douane 16.174 kilo cocaïne aantrof in drie containers. De drugs zaten verstopt in 1.728 blikken met plamuur. Het schip waar de containers vandaan kwamen, was vanuit Paraguay via Tanger en Rotterdam naar Duitsland gevaren.

De vrachtbrief vermeldde als geadresseerde een verdachte in Nederland. Politie en gerecht in Nederland startten een onderzoek naar hem en daaruit kwam ook een link naar boven met 11 containers die vanuit Panama onderweg waren naar de haven van Antwerpen. De verdachte tussenpersoon had zich vorige week al telefonisch aangediend in de haven met de bedoeling de containers vrij te krijgen. In een van die containers, geladen met hout, vond de Belgische douane zaterdag 7.200 kilo cocaïne.