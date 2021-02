Student beschuldigt modeontwerper Alexander Wang van aanranding

Alexander Wang is opnieuw beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tegenover BBC heeft Keaton Bullen (21) verklaard dat hij in 2019 betast werd door de Amerikaanse modeontwerper. Advocate Lisa Bloom meldt ondertussen dat ze al elf personen vertegenwoordigt die Wang beschuldigen.

Keaton Bullen vertelde aan BBC hoe de modestudent, toen 20 jaar oud, in 2019 met Wang aan de praat geraakte in nachtclub Fishbowl in New York. Bullen bezorgde de Britse openbare omroep ook een selfie met een man die erg lijkt op de modeontwerper.

Nadat Wang Bullen en een vriend aan zijn tafel had getrakteerd op flessen wodka, ging het drietal de dansvloer op. In de vroege uurtjes zou Wang hem daar aangerand hebben: ‘Plots deed hij mijn broek open, stak zijn hand erin en begon mijn penis vast te nemen waar iedereen bij was. Ik blokkeerde.’

‘Toen zei hij: “Ik wil je mee naar huis nemen”, getuigde Bullen tegenover BBC. ‘Ik was erg geschrokken en maakte me zo snel mogelijk uit de voeten.’

Wangs advocaat Paul Tweed stelde tegenover BBC dat hij de beelden van de veiligheidscamera’s heeft opgevraagd en dat zijn cliënt ‘gelooft dat die de beschuldigingen volledig zullen ontkrachten’.

In december had een Brits model Wang ook al beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Het model, Owen Mooney, wordt vertegenwoordigd door advocate Lisa Bloom. Zij verdedigde eerder al verschillende slachtoffers in soortgelijke rechtszaken. Bloom verklaarde aan BBC dat ze in totaal al elf zelfverklaarde slachtoffers van Wang vertegenwoordigt. De meeste beschuldigingen zijn gelinkt aan gebeurtenissen in LGBTQ-clubs, aldus Bloom.