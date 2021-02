In het Antwerpse Schoten is woensdagochtend een kind van zeven jaar om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Horstebaan. Dat zegt het Antwerpse parket.

Het kind was omstreeks 8 uur onder begeleiding van zijn of haar moeder met de fiets onderweg naar school toen het - vermoedelijk bij een oversteekmanoeuvre - in aanrijding kwam met een wagen met aanhangwagen.

De precieze omstandigheden van het tragische ongeval worden volgens het parket nog in kaart gebracht. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. Op de plaats van de aanrijding is een perimeter ingesteld, de weg blijft er allicht nog een tijdje afgesloten.