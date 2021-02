Mignolet (tweede keer) en De Ketelaere testen positief bij Club Brugge

Dinsdagochtend kregen alle beschikbare Club Brugge-spelers en de technische staf opnieuw een wisser in de neus in opdracht van de UEFA. Daaruit bleek dat er twee extra coronabesmettingen zijn vastgesteld bij blauw-zwart: Charles De Ketelaere en Simon Mignolet.

De doelman van Club testte zo voor een tweede keer positief op corona, wat nog niet eerder gebeurde in het Belgische profvoetbal. Mignolet en De Ketelaere zullen nog wel een hertest ondergaan voor de terugwedstrijd in de Europa League tegen Dinamo Kiev van nu donderdag.

Ondertussen blijven ze bij Club Brugge rustig: in het verleden bleken al meerdere spelers vals positief voor een Europese match. Deze namiddag worden Mignolet en De Ketelaere beiden aan een nieuwe test onderworpen, die dan volledige duidelijkheid moet brengen. Zo kon Simon Deli in november tegen Dortmund alsnog aantreden nadat hij de dag voor de match positief testte.

‘Uit de UEFA Covid-test van gisterenvoormiddag kwamen twee positieve gevallen’, stelt de club. ‘Simon Mignolet en Charles De Ketelaere. Beiden hebben geen symptomen en bleken in het verleden bij de UEFA Covid-testing vals positief. Simon en Charles testten afgelopen vrijdag/zaterdag ook nog negatief bij de Pro League testing. Daarom zal er deze middag een nieuwe test worden afgenomen door hetzelfde UEFA-labo.’

Als het duo toch positief blijkt, moet Club Brugge in totaal zeven spelers missen. Zonder De Ketelaere en Mignolet komen Nabil Dirar en Ethan Horvath aan de aftrap.

Hans Vanaken, Stefano Denswil, Matej Mitrovic, Noa Lang en Mats Rits zitten nog steeds in quarantaine, net als Philippe Clement en zijn staf. Zij worden ten vroegste terug verwacht voor de verplaatsing naar Gent komende zondag. Tahith Chong is er sowieso niet bij tegen Kiev: hij is Europees niet speelgerechtigd. Eduard Sobol mag, na zijn schorsingsdag in Oekraïne, wel opnieuw spelen. Ook bij ­Dinamo worden amper wijzigingen verwacht in vergelijking met de heenmatch.