Noord-Koreaanse overloper loopt uren langs grens zonder opgemerkt te worden

Het Zuid-Koreaanse leger krijgt heel wat kritiek over zich heen nadat een Noord-Koreaanse overloper zes uur lang ongestoord kon rondwandelen. De man werd nochtans door meerdere camera’s gefilmd.

De Noord-Koreaan zou in een duikerpak en zwemvliezen op 16 februari heel vroeg in de ochtend naar Zuid-Korea gezwommen zijn, meldt persagentschap Yonhap. Daarna kroop hij vervolgens door een riooltunnel onder de gedemilitariseerde zone (DMZ) tussen Noord- en Zuid-Korea. Hij verborg zijn duikerpak en zwemvliezen en begon te wandelen. Uiteindelijk legde hij vijf kilometer af en slaagde hij er zes uur lang in te vermijden dat te hij opgepakt werd.

Het was een bewaker die hem uiteindelijk via een camera had opgemerkt en alarm sloeg. Op dat moment had vijf camera’s de Noord-Koreaan al gefilmd waarvan er twee alarm hadden geslagen. Toch reageerden Zuid-Koreaanse soldaten niet op de waarschuwingen.

Vanuit het leger klinkt het dat de nachtdienst zich niet aan de opgelegde procedures heeft gehouden. De bewaker die de kust in het oog moest houden, zou bezig zijn geweest een computerprobleem op te lossen toen het systeem de waarschuwingen gaf. Hij deed die af als technische fouten. Een tweede bewaker was dan weer afgeleid omdat hij net aan het bellen was.

Onbekende tunnel

De kritiek werd nog groter toen bleek dat de tunnel die de overloper had gebruikt, niet eens bekend was bij Zuid-Koreaanse leger. De man, die in de twintig is, zegt dat hij een overloper is. Hij zou langs de Zuid-Koreaanse soldaten geslopen zijn omdat hij vreesde dat ze hem terug zouden sturen, maar stelt dat hij zich later wel zou hebben bekendgemaakt bij Zuid-Koreaanse burgers.

Het is de tweede keer op enkele maanden tijd dat een overloper het Zuid-Koreaanse leger te slim af is. In november vermeed een Noord-Koreaanse burger meer dan twee uur opgepakt te worden nadat hij erin geslaagd was de prikkeldraad aan de DMZ over te klimmen.

Er zijn al zo’n 31.000 Noord-Koreanen naar het Zuiden overgelopen. Slechts een klein aantal van hen deed dat via de zwaarbewaakte DMZ. De grote meerderheid ontsnapt via China en vliegt dan via een derde land, vaak Thailand, naar Zuid-Korea.