Jongeren kopen veel minder woningen

Uit cijfers van de notarisfederatie blijkt dat er vorig jaar veel minder jonge kopers waren op de woningmarkt. Het fenomeen is het meest uitgesproken in de vijf provinciehoofdsteden.

In Antwerpen, Brugge, Leuven, Gent en Hasselt ging het aantal kopers jonger dan 30 jaar beduidend omlaag. In die vijf ­steden was gemiddeld 27,9 procent van de kopers jonger dan 30 jaar. In 2019 was dat nog 30,1 procent. Op nationaal niveau daalde het aantal kopers dat 30 jaar of jonger was, met bijna een vijfde, terwijl de daling in de provinciesteden groter was (-26 procent).

De meeste jonge kopers kochten het voorbije jaar in Antwerpen, in 2019 waren ze vooral actief in Gent.

Volgens notaris Bart van Opstal tonen de cijfers ‘dat het voor veel jonge koppels geen evidentie is om een betaalbare woning te vinden in het centrum van de stad. Zeker als ze dat willen doen op eigen kracht, zonder finan­ciële steun van hun ouders’. Jonge singles hebben het nog moeilijker.

Een woning kopen in een Vlaamse provinciestad werd het afgelopen jaar opnieuw een pak duurder. Voor een huis spant Leuven de kroon, met een gemiddelde prijs van 404.149 euro, wat liefst 9 procent meer is dan in 2019. Gent is dan weer het duurst voor appartementen: die kosten er in 2020 gemiddeld 288.184 euro of zo’n 6,3 procent meer dan het jaar voordien. Naast de stijging van de huizenprijzen, speelt ook het wegvallen van de woonbonus op 1 januari 2020 jongeren parten om een woning te verwerven.