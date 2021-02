Leerkrachten kunnen sneller benoemd, maar ook sneller ontslagen worden

Scholen kunnen leerkrachten sneller ontslaan terwijl beginnende leerkrachten sneller zichtd krijgen op een vaste benoeming. Dat zijn Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de sociale partners uit het onderwijsveld overeengekomen. “Er sneuvelen enkele heilige huisjes’, aldus de minister, die spreekt over een ‘moeilijk dossier’.

Leerkrachten kunnen binnenkort al na 290 - in praktijk een volledig schooljaar - zicht krijgen op een vaste benoeming en na 360 dagen effectief vast benoemd worden. Nu kan dat pas na 690 dagen.

Daarnaast wordt de evaluatieprocedure aangepast. Zo krijgen beginnende leerkrachten aan het einde van elk schooljaar een beoordeling, zodat ze weten wat hun werkpunten zijn. Zo weten ze na maximaal 3 jaar of ze echt een toekomst hebben in het onderwijs, verklaart Weyts.

Ook de evaluatieprocedure voor vast benoemde leerkrachten wordt aangescherpt. Scholen zullen de evaluaties kunnen toespitsen op de personeelsleden die niet meer goed functioneren. Op basis van die evaluatie kan de directie veel sneller overgaan tot een persoonlijk coachingstraject van 120 dagen. Als zo’n coachingstraject twee keer zonder gevolg blijft en als de tekortkomingen blijven bestaan, dan kan een personeelslid ontslagen worden.

‘Sommige leerkrachten die vast benoemd zijn voelen zich onaantastbaar en dat kan de sfeer volledig verpesten, voor andere enthousiaste leerkrachten voelt een vaste benoeming onbereikbaar’, zegt Weyts. ‘Die tweede groep willen we behouden, die eerste groep niet.’

Daarmee hoopt de minister het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijker te maken. “Er sneuvelen enkele heilige huisjes om maximaal plaats te maken voor een modern schoolbeleid, betere waardering voor jongere leerkrachten, betere evaluaties en de mogelijkheid om op te treden tegen enkelingen die niet goed functioneren. Dit zijn stappen vooruit.’

Modern personeelsbeleid

Scholen hebben op dit moment niet de juiste instrumenten om een modern personeelsbeleid te voeren. Zo kunnen ze getalenteerde en gemotiveerde starters niet aan zich binden omdat beginnende leerkrachten veel dienstanciënniteit moeten opbouwen vooraleer ze vast benoemd worden. Er is bovendien geen goed systeem van beoordeling, zodat beginnende leerkrachten niet te horen krijgen welke werkpunten ze nog hebben.

Scholen zijn verplicht om elk personeelslid om de vier jaar te evalueren, maar het is vooral een papieren verplichting. Het is in de praktijk haast onmogelijk om een vast benoemde leerkracht te ontslaan. Om die reden is er, na uitgebreid overleg tussen minister Ben Weyts, de koepels (KathOndVla, GO!, OVSG, POV en OKO) en de onderwijsvakbonden (COC, COV, ACOD en VSOA), een akkoord gekomen over hervormingen rond de vaste benoeming en de evaluatie van leerkrachten.