Britten vragen regering vrije dag om einde coronamaatregelen te vieren

Op de website van het Britse parlement is een petitie ingediend om een vrije dag voor iedereen te vragen op 21 juni. In de versoepelingsplannen van premier Boris Johnson is dat de dag waarop alle coronamaatregelen zijn afgeschaft. De petitie is intussen bijna 19.000 keer ondertekend.

18.846 handtekeningen telt de petitie voor een nationale feestdag op 21 juni in het Verenigd Koninkrijk intussen. De regering moet vanaf 10.000 handtekeningen op zo’n petitie reageren, en zal dat ten laatste morgen ook doen. Vanaf 100.000 handtekeningen moet het parlement de kwestie bespreken.

Toen de organisator, David Metcalf, rond Allerheiligen de petitie indiende op de website van het Britse parlement, kon hij niet voorzien dat premier Boris Johnson afgelopen maandag de datum van zijn keuze - 21 juni - zou aanduiden als de vroegst mogelijke datum waarop alle maatregelen tegen het virus worden opgeheven in het Verenigd Koninkrijk.

Metcalf had de feestdag oorspronkelijk bedoeld als gelegenheid voor familie en vrienden om elkaar eindelijk terug te zien. ‘Als langste dag van het jaar biedt 21 juni de beste mogelijkheden om op een corona-veilige manier in de buitenlucht samen te komen’, stelt hij in de aanvraag.