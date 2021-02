Minstens 75 doden bij gevangenisopstanden in Ecuador

Bij geweld in drie gevangenissen in Ecuador zijn tientallen gedetineerden om het leven gekomen, zo heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Volgens de autoriteiten kwamen zeker 75 gedetineerden om het leven door rellen in drie gevangenissen verspreid over het land. De overheid schrijft de oorzaak toe aan een machtsstrijd tussen twee bendes.

‘Criminele organisaties startten in een reeks penitentiaire instellingen gelijktijdig gewelddadige acties’, twitterde president Lenín Moreno. ‘De politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken werken eraan opnieuw controle te verwerven over de gevangenissen van Guayaquil, Cuenca en Latacunga.’

De situatie in de Ecuadoraans gevangenissen is al zo’n twee jaar kritiek, schrijft El País. Het geweld van dinsdag dat minstens 75 doden en acht doden veroorzaakte, is van een ander niveau.

De machtsstrijd tussen twee bendes zou tot en nieuw hoogtepunt zijn gekomen nadat een leider van een van de groepen in december vermoord werd. Dat gebeurde kort nadat hij de gevangenis had verlaten.

De drie gevangenissen waar het geweld plaatsvond, bevatten 70 procent van de gevangenispopulatie in Ecuador.

In een gevangenis werden onder meer vuurwapens, machetes, messen en gsm’s aangetroffen. Als reactie op het bloedige geweld gaf de president van Ecuador het leger opdracht strikt te controleren op de smokkel van wapens, munitie en explosieven naar gevangenissen. Ook werd er politieversterking gestuurd. Volgens El País kon de regering niet bevestigen of twee van de drie gevangenissen nog onder controle van de gevangenen stonden of niet.

Het is niet de eerste keer dat er zware rellen plaatsvinden in Ecuadoraanse gevangenissen, die vaak overvol zitten.

De overheid trommelde onder meer het leger op. Foto: AFP

Ongeruste familieleden verzamelden zich voor de gevangenissen. Foto: AP