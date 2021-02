Gaat gedeelte Park van Laken weldra open voor publiek?

Brussel heeft nood aan meer toegankelijke groene ruimte. De meerderheidspartijen in het Brussels Parlement hebben hun oog laten vallen op het Koninklijk Park.

De meerderheidspartijen in het Brussels Parlement hebben gisteren een ontwerpresolutie ingediend voor de gedeeltelijke openstelling van het Koninklijk Park van Laken voor het publiek. Daarmee willen ze een antwoord bieden op de nood aan meer toegankelijke groene ruimte voor de Brusselaars. Cieltje Van Achter (N-VA), die eerder al een voorstel van resolutie indiende, hoopt dat er nu schot in de zaak komt .

Het Koninklijk Park is 186 hectare of ongeveer 250 voetbalvelden groot. ­Afgezien van de jaarlijkse openstelling van de Koninklijke Serres en een deel van de tuinen, is het park afgeschermd voor het publiek. De tekst dringt er bij de regering op aan om de Koninklijke Schenking te vragen het park deels open te stellen, zoals de Schenking al deed met het ­Dudenpark en de Tuinen van de Bloemist.

Hoewel het Brussels Gewest vrij goed voorzien is van groene ruimten, zijn die ongelijk verdeeld over het grondgebied. In de voornamelijk armere ­Kanaalzone, waar een jonge bevolking schreeuwt om ruimte, zeker in coronatijden, is de nood aan meer groen hoog. De gedeeltelijke openstelling van het Park van Laken zou daar soelaas kunnen bieden.

Het is niet de eerste keer dat in een voorstel van resolutie wordt aangedrongen op een gedeeltelijke openstelling van het Koninklijk Park van Laken, maar nu is het voorstel door een grote meerderheid ingediend. Een opening voor het publiek zou een terugkeer zijn naar vervlogen tijden, toen Brusselaars zich vrij op het domein konden bewegen. Onder Leopold II werd het park privé.