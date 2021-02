Politiegeweld VS: Agenten niet vervolgd voor dood Daniel Prude die stierf na zijn arrestatie

Een Amerikaanse grand jury heeft besloten geen agenten aan te klagen die betrokken waren bij de arrestatie van de zwarte man Daniel Prude in maart vorig jaar. De man kreeg tijdens zijn arrestatie in maart 2020, een kap over zijn hoofd en overleed een week later aan de gevolgen van verstikking.

In het Amerikaanse strafrecht wordt soms gekozen om te werken met een grand jury, die de zaak moet beoordelen en dan beslist of betrokkenen al dan niet voor de rechter moeten verschijnen. Die jury besliste dinsdag om de agenten in de zaak niet te laten vervolgen. ‘Ik ben buitengewoon teleurgesteld, maar we moeten deze beslissing respecteren’, aldus de procureur-generaal van de staat New York, waar de arrestatie van Prude plaatsvond.

Spit hood

De 41-jarige Daniel Prude kwam om het leven in het ziekenhuis op 30 maart 2020, zeven dagen nadat de politie hem gearresteerd had in Rochester, in het noorden van de staat. Hij laat vijf kinderen achter. Zijn familie verkreeg later de beelden van een bodycam met een beroep op regels over openbaarheid van informatie.

Op de beelden was te zien hoe een naakte Prude tijdens zijn arrestatie een kap over zijn hoofd kreeg terwijl hij door agenten tegen de grond werd gedrukt. Hij had op dat moment een psychose. De kap is een ‘spit hood’ die moet vermijden dat iemand spuwt of bijt, ter preventie van onder andere covid-19 of hepatitis. Prude had gezegd dat hij besmet was met het virus.

De man woonde eigenlijk in Chicago en was op bezoek bij zijn broer Joe. Die had de hulpdiensten gebeld nadat Daniel uit het huis was gelopen. Daniel was de dag daarvoor naar een ziekenhuis gebracht wegens mentale gezondheidsproblemen. ‘Ik belde omdat mijn broer hulp nodig had, niet zodat hij gelyncht zou worden’, zei Joe begin september op een persconferentie.

De dood van Prude leidde in de VS tot heel wat protesten. De politiechef van Rochester, La’Ron Singletary, trad zelf af omwille van de zaak. Ook dinsdagavond leidde de uitspraak van de grand jury tot protesten in de stad en kwamen honderden mensen op straat.

Foto: REUTERS

