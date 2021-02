Opheffing onschendbaarheid Puigdemont aanbevolen

De commissie-Juridische Zaken van het Europees Parlement heeft aanbevolen om de onschendbaarheid van de Catalaanse Europarlementsleden Carles Puigdemont, Antoni Comin en Clara Ponsanti op te heffen. Dat is uit parlementaire bron vernomen. Het gaat om een advies. In de plenaire week van 8 tot 11 maart velt het voltallige Europees Parlement het definitieve verdict.

Het Spaanse gerecht heeft Europese aanhoudingsbevelen uit­gevaardigd tegen voormalig Catalaans minister-president Puigdemont en zijn partijgenoten, ­ex-ministers Comin en Ponsanti, voor hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017.

De drie waren na het referendum naar België ­gevlucht. Ponsanti reisde later door naar Schotland. De procedure rond de aanhoudingsbevelen werd opgeschort, in afwachting van de stemming over hun immuniteit.

Met vijftien stemmen voor, acht tegen en twee onthoudingen stemden de leden van de commissie voor de aanbeveling om de immuniteit van de drie op te heffen.

Puigdemont en Comin werden in mei 2019 verkozen in het Europees Parlement, Ponsanti volgde later.