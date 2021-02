Aantal ziekenhuisopnames en besmettingen stijgen verder

Tussen 14 en 20 februari werden in ons land dagelijks 2.170,7 coronabesmettingen vastgesteld, een stijging van 19 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt woensdag uit voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. De positiviteitsratio stijgt naar 6,5 procent.

Het is de derde dag op rij dat het aantal besmettingen in ons land stijgt. In totaal raakten nu al 757.696 mensen besmet met het coronavirus. Tussen 14 en 20 februari werden er in totaal ook 37.500 testen afgenomen, een daling met 13 procent in vergelijking met een week eerder. De positiviteitsratio stijgt naar 6,5 procent.

Tussen 17 en 23 februari werden dagelijks gemiddeld 123,9 covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 5 procent in vergelijking met de voorbije zeven dagen. In totaal liggen op dit moment nog 1.707 personen in het ziekenhuis met covid-19 (hetzelfde als gisteren), waarvan 355 op intensieve zorgen (+ 2 procent).

Het aantal overlijdens blijft wel verder dalen. Tussen 14 en 20 februari overleden elke dag gemiddeld 34,1 mensen aan de gevolgen van het coronavirus, een afname van 11,2 procent. Het totale aantal covid-overlijdens in ons land bedraagt nu 21.956.

Intussen hebben ook 416.129 Belgen al minstens één vaccinatie gehad, wat overeenkomt met 4,51 procent van de volwassen bevolking. Zowat 272.031 landgenoten kregen ook al een tweede prik (2,95 procent van de volwassen bevolking).