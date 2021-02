Parlement Venezuela roept op tot uitzetting van EU-ambassadeur

Het Venezolaanse parlement, gedomineerd door de partij van president Nicolas Maduro, heeft de regering dinsdag gevraagd de ambassadeur van de Europese Unie uit te zetten. Het gaat om een reactie op de sancties die de EU uitvaardigde tegen 19 toplui van het regime van de president.

De plenaire vergadering heeft de overeenkomst om de sancties te verwerpen goedgekeurd en is van plan de president aan te sporen om Isabel Brilhante Pedrosa, de EU-ambassadeur in het land, ‘persona non grata’ te maken. De tekst werd unaniem goedgekeurd door het parlement.

De beslissing komt er nadat de Europese Unie sancties uitvaardigde tegen 19 toplui van het regime van president Nicolas Maduro in Venezuela omdat ze betrokken waren bij het ondermijnen van de democratie en rechtsstaat in het land of ernstige mensenrechtenschendingen. Er staan intussen 55 personen op de Europese zwarte lijst.