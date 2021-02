Kind sterft bij brand in Grieks vluchtelingenkamp

Dinsdagavond is in een vluchtelingenkamp ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene brand uitgebroken. Daarbij kwam zeker één kind om het leven, aldus de Griekse brandweer.

Volgens een verklaring van de brandweer ademde het kind al niet meer toen ze aankwam in het Thiva-kamp, 54 kilometer ten noorden van Athene. De politie moest ook ingrijpen, aangezien asielzoekers de toegang tot het kamp blokkeerden.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Drie dagen geleden waren ook al branden in twee vluchtelingenkampen, op het eiland Lesbos en in het noorden van Griekenland.

In de winter gebruiken veel asielzoekers kachels in hun tenten of houtvuren, omdat de kampen zelden uitgerust zijn met verwarming. Dat veroorzaakt geregeld zware branden. Mensenrechtenorganisaties hebben de afgelopen dagen al alarm geslagen over de leefomstandigheden door de koude in de vluchtelingenkampen.