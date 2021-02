Elise Mertens trekt zich terug uit toernooi van Adelaide

Elise Mertens (WTA 17) komt dan toch niet in actie op het WTA-toernooi in het Australische Adelaide (hard/535.530 dollar). De Belgische, die afgelopen weekend de dubbeltitel pakte op de Australian Open, heeft last van een blessure aan de rechterschouder.

Mertens, die als vierde reekshoofd vrij was in de eerste ronde, moest het normaal dinsdagnacht opnemen tegen de Letse Anastasija Sevastova (WTA 56), maar komt dus niet in actie. Haar plaats wordt ingenomen door de Amerikaanse Christina McHale, die als lucky loser wordt opgevist na haar verlies in de kwalificaties.

De Belgische trok zich begin januari ook al terug uit het toernooi van Abu Dhabi met een schouderblessure. Daarna pakte ze wel de titel in het enkelspel op de Gippsland Trophy in Melbourne en won ze met haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka de dubbeltitel op de Australian Open. In het enkelspel ging Mertens er in de vierde ronde uit.