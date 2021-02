Lokale besturen investeren komende jaren 2,6 miljard euro meer dan gepland

De Vlaamse lokale besturen zullen tegen 2025 alles samen 2,6 miljard euro meer investeren dan oorspronkelijk geraamd. Dat blijkt uit gegevens die Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem opvroeg bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (beiden Open Vld).

Uit de aangepaste meerjarenplannen voor investeringen in de periode 2020-2025, blijkt dat de lokale besturen in Vlaanderen in totaal 17,44 miljard euro investeren. Dat is 2,66 miljard meer dan oorspronkelijk geraamd.

Vooral de steden zijn ‘dé motor van de investeringen’, aldus Van Volcem. ‘De Vlaamse centrumsteden zijn goed voor 35 procent van alle investeringen door gemeenten en steden.’ De komende jaren zullen die dertien steden 6,17 miljard euro investeren, 720 miljoen euro meer dan in de originele meerjarenplannen was voorzien. De stad Antwerpen tast veruit het diepste in de buidel, met 2,43 miljard euro. Daarna volgen Gent (944 miljoen euro) en Leuven (494 miljard euro).

Schuldenlast per inwoner

‘Meer investeringen gaan onherroepelijk samen met een hogere schuldenlast per inwoner’, benadrukt Van Volcem. Dat bewijzen ook de cijfers. ‘Begin 2020 was de gemiddelde schuldenlast per inwoner van een centrumstad nog 1.838 euro, terwijl dat begin dit jaar strandde op 1.947 euro. De schuld per inwoner daalde vorig jaar nog met 8 euro terwijl die in 2021 steeg met 109 euro.’

Tussen de verschillende besturen zijn er wel grote verschillen. Zo torst Mechelen de grootste last, met 3.420 euro schulden per inwoner, terwijl het in Antwerpen bijvoorbeeld om 1.569 euro gaat, in Brugge om 932 euro en in Turnhout om slechts 392 euro.

De gemiddelde schuldenlast van alle steden en gemeenten samen steeg het afgelopen jaar met 57 euro per inwoner, van 1.270 naar 1.327 euro. Een jaar eerder was er nog sprake van een daling met 16 euro per inwoner.

De autofinancieringsmarge, de mate waarin de besturen in staat zijn investeringen te betalen met de eigen inkomsten op lange termijn, zakte met name als gevolg van de coronacrisis fors in. Voor alle centrumsteden samen ging het in 2019 nog om 328,5 miljoen euro. ‘Daar schoot in 2020 slechts 65,5 miljoen euro of een kleine 20 procent van over’, aldus Van Volcem. ‘Dat is een ongelofelijke daling. Onze centrumsteden proberen die verminderde inkomsten te counteren met grote investeringen. Zo blijven ze dé motor van onze samenleving.’