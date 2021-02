De Football Leaks-documenten die Der Spiegel in handen kreeg en deelde met De Standaard en EIC, liet ons toe om het geldspoor te volgen en zo te onderzoeken welke fiscale constructies spelersmakelaars opzetten en hoe die gelinkt zijn met belastingparadijzen als Luxemburg, Malta, Nederland of Monaco.

Den Haag-Londen-Seychellens Christophe Henrotay is op dat vlak geen uitzondering. Wat meteen opvalt aan de factuur die hij Real stuurt, is dat de Madrileense club de miljoenencommissie niet moet storten op zijn persoonlijke rekening in Monaco – als inwoner zou hij er nochtans nul euro belasting op moeten betalen – maar wel op de rekening van Henrotays Nederlandse firma Pilgrim Holland B.V., een van de ruim 6.000 postbusvennootschappen die volgens de Nederlandse bedrijvenmonitor in dezelfde buurt in Den Haag zijn ingeschreven.

Tamara Alexandra Eleonora van Koppen-Wingelaar was twee jaar lang de enige bestuurder van Pilgrim Holland B.V. Zij is niet de eigenaar, maar eerder een financiële ‘stroman’ met ervaring in dit soort schermvennootschappen. De vrouw staat op exact hetzelfde adres ingeschreven als (ex-)bestuurder van nog twee andere vennootschappen: Per Mare Per Terras BV (een financiële holding die mede-eigenaar is van ruim vijftig andere postbusvennootschappen) en AB Laboratory Solutions BV - twee vehikels die op het eerste gezicht niets met voetbal te maken hebben.

Wie op zoek gaat naar de echte eigenaar achter Pilgrim Holland B.V., komt al snel terecht bij een hoofdaandeelhouder gevestigd in Londen: World Image & Scouting Services Ltd (WISS), een Engelse vennootschap die in naam van Henrotay in 2003 werd opgericht en die wordt bestuurd door één fysieke persoon en twee andere vennootschappen.

De fysieke persoon is de spin in het fiscale web rond de Belgische supermakelaar: Stephane Postiferri, een private bankier uit Monaco die werkt bij vermogensbeheerder Equiom S.A.M. Hij controleert en ondertekent al ruim tien jaar zowat alle belangrijke transferdocumenten van Henrotay. Postiferri is ook bestuurder in de twee vennootschappen boven de Londense hoofdaandeelhouder van Pilgrim Holland BV: Global Assistance Services SA en CL Secretaries (Monaco) Limited. Twee vennootschappen die Postiferri geregeld gebruikt voor andere vermogende cliënten en die een postbus hebben op respectievelijk de Seychellen en de Britse Maagdeneilanden.

Opvallend is ook dat World Image & Scouting Services (WISS) - de Britse hoofdaandeelhouder van Pilgrim Holland B.V. - tussen 2016 en 2019 liefst drie keer van adres veranderde in Londen. Op twee van die adressen staat ook een andere makelaarsvennootschap van Henrotay ingeschreven: Foot Innovation Limited, de vennootschap waarmee de Belgische makelaar in de jaren voordien talloze grote transfers regelde. Het is via Foot Innovation dat Henrotay bij RSCA de dubbeltransfer regelde van Mbemba/Mitrovic (DS, 24 februari) en de transfers van andere bekende Rode Duivels zoals Romelu Lukaku en Yannick Carrasco. Toeval is dat niet. Ook boven Foot Innovation Limited staat een controlestructuur die gelijkaardig is aan die boven Pilgrim Holland BV, en wordt gerund door diezelfde Monegaskische vermogensbankier: Stephane Postiferri (zij het zonder Global Assitance Services in de Seychellen, red.)

En het wordt nog complexer. De fiscale sluiproutes van Henrotay lopen niet alleen via Den Haag (Pilgrim Holland BV) en Londen (WISS en Foot Innovation) naar exotische oorden. De Belgische voetbalmakelaar gebruikt ook soms minder tot de verbeelding sprekende belastingparadijzen om in sommige spelersdossiers uit het zicht van pottenkijkers te blijven. Al dan niet met de hulp van familie of medewerkers.

Familiebanden Uit de Football Leaks-documenten blijkt dat Christophe Henrotay geregeld samenwerkte met familieleden. Zijn halfbroer Martin Henrotay bijvoorbeeld, is makelaar en ceo van een vennootschap in het Groothertogdom: Vision Foot S.A. Het is via die Luxemburgse vennootschap dat AS Monaco in meerdere schijven de 1 miljoen euro commissie stort voor de contractverlenging van Yannick Carrasco, toen die nog in het Prinsdom speelde. Opvallend, want de Rode Duivel was toen wel degelijk een speler van zijn halfbroer Christophe. Een bewuste omweg. Want in het mandaat dat de contractverlenging van Carrasco regelt, staat uitdrukkelijk dat halfbroer Martin Henrotay de Rode Duivel vertegenwoordigt ‘in naam van Christophe Henrotay’. Wat meteen de vraag oproept: waarom?

Zeker als blijkt dat Vision Foot in Luxemburg geregistreerd staat op naam van de vader: Roger Henrotay, de pater familias. Roger is de man die zijn beide zonen het makelaarsvak met de paplepel ingoot. Samen met Christophe richtte hij in 2004 in Luxemburg ook al de bemiddelingsvennootschap Samart S.A. op. Een ‘gemengde’ vennootschap die ook al opdook in de Tielemans-transfer. Samart S.A. kwam tijdens de onderhandelingen op tafel als optie om een transfercommissie van AS Monaco door te storten (Football Leaks 23 februari). Zij het wel op naam van vader Roger en niet op naam van de echte tussenpersoon: zoon Christophe.

En ook in Duitsland trok Henrotay tot voor kort mistgordijnen op. Dat blijkt uit de lijst met transfers en tussenpersonen die de Duitse voetbalbond bekendmaakte voor het seizoen 2019/2020. Hoewel de transfer van Anderlecht-verdediger Sebastian Bornauw naar FC Keulen werd geregeld via Pilgrim Holland B.V. (dezelfde vennootschap die Henrotay gebruikte voor de transfer van Courtois naar Real, red.) is er op de Duitse lijst geen spoor van de Belgische makelaar te vinden. De transfer wordt toegeschreven aan Tamara Alexandra Eleonora van Koppen-Wingelaar. Christophe Henrotay zelf wachtte ruim drie jaar om zichzelf te registreren als tweede bestuurder van Pilgrim Holland BV. Hij deed dat pas vorige maand, op 12 januari 2021.

Tanguillo en Cyprus Toch roept een andere schermvennootschap in Nederland nog meer vragen op: Tanguillo B.V. Het is die postbusvennootschap die Henrotay in de omstreden Tielemans-transfer gebruikte om zijn monstercommissie van 6,2 miljoen euro te laten uitbetalen (Football Leaks, 23 februari). Daarvan is in de officiële registers in Nederland alleen maar terug te vinden dat die mysterieuze vennootschap gevestigd is aan de Nassaulaan 2A in Den Haag, op een spreekwoordelijke boogscheut van Pilgrim Holland BV. Op een adres waarop liefst nog 259 andere postbedrijven gevestigd zijn.

Een directe link met Henrotay is nergens te vinden. Behalve dan de naam John Willekes MacDonald, bestuurder van Tanguillo BV, die in vette letters gedrukt staat als begunstigde in het contract dat Henrotay afsloot met RSC Anderlecht voor de uitbetaling van de enorme Tielemans-commissie. Willekes MacDonald is samen met een Nederlandse partner eigenaar van een internationaal trustkantoor met vestigingen in negen andere belastingparadijzen. Is het daarom dat RSCA na de komst van Coucke besliste om niet langer aan Tanguillo uit te betalen (maar wel aan Pilgrim Holland)?

Ten slotte zette Henrotay recent ook in Cyprus een sluiproute op: in juni 2018 richtte hij er BFI Agency Limited op, bestuurd door de Cypriotische vennootschap Lexact Limited en bijbehorende stromannen. Die heette voorheen Pilgrim Sports Agency Limited, exact dezelfde naam als de postbusvennootschap die zes maanden eerder door Henrotay was opgericht in Nederland. Henrotay gebruikte die Cypriotische vennootschap voor de transfer van de Congolese verdediger Christian Luyindama van Standard naar de Turkse topclub Galatasaray (officiële transferprijs: 8 miljoen euro, red). Ook dat is een transfer waarin het Brusselse parket interesse toont (DS 29 januari 2020).