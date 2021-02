Titelverdediger Bayern dolt met Lazio en staat met anderhalf been in kwartfinales van de Champions League

Titelverdediger Bayern München staat met één been in de kwartfinales van de Champions League. De Duitse recordkampioen won de heenmatch bij Lazio Roma, dat Club Brugge uit de 1/8ste finales hield, met 1-4.

Al na negen minuten strafte Robert Lewandowski een slechte terugspeelbal van Lazio-verdediger Mateo Pablo Musacchio af. Meteen de 72ste goal van de Pool in de Champions League. Hij is nu Raul (71 goals) voorbij. Alleen Cristiano Ronaldo (134) en Lionel Messi (119) doen beter. Het was dit seizoen al zijn 32ste doelpunt in 31 matchen.

Een kwartier later stond het al 0-2 na een doelpunt van Jamal Musiala. Het supertalent wordt met zijn 17 jaar en 363 dagen meteen de jongste doelpuntenmaker van Bayern in het kampioenenbal. Het vorige record stond op naam van Samuel Kuffour’s (18 jaar en 60 dagen). Musiala heeft een Brits paspoort maar is geboren in Stuttgart. Hij speelde al voor Engeland bij de jeugd, maar kan nog kiezen voor Duitsland.

Net voor rust trapte Leroy Sane een rebound van Kingsley Coman binnen: 0-3. En de tweede helft was amper afgetrapt of het stond 0-4 na een owngoal van Francesco Acerbi. Joaquin Correa kon nog een eerredder scoren, maar de terugmatch wordt overbodig.