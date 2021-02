Olivier Giroud redt met prachtige omhaal saaie match en zet Chelsea op weg naar kwartfinale ten koste van Atlético Madrid

Atlético Madrid tegen Chelsea oogde op papier een topaffiche, maar baarde op het veld een muis. Olivier Giroud redde met een knappe omhaal de verder kansloze wedstrijd. Dankzij het uitdoelpunt beschikt Chelsea over de beste papieren voor de volgende ronde.

Wie dinsdagavond na een lange werkdag wilde genieten van een pot aanvallend voetbal heeft Atlético Madrid – Chelsea ongetwijfeld snel weg gezapt. Atletico verdedigde als vanouds en had als prioriteit duidelijk vooral geen uitgoal incasseren. Wie het toch wat langer volhield en dacht om onze landgenoot Yannick Carrasco nog eens bezig te zien, had ook pech. Hij ligt al anderhalve week in de lappenmand met een spierblessure aan zijn linkerbeen en zat niet in de selectie.

Atlético hield de schijn aanvankelijk wel op. De eerste kans kwam snel en was voor de Madrilenen. Chelsea-doelman Mendy miste na enkele minuten zijn controle, Saul graaide de bal mee maar kon niet uithalen.

Saaie eerste helft

Tot zover de opwinding, want de rest van de eerste helft was allesbehalve kansrijk. Atlético liet slechts één schot noteren in de eerste helft. Hun laagste aantal na 45 minuten in een UEFA Champions League-wedstrijd sinds de halve finale in 2016-17 tegen Real Madrid.

Chelsea probeerde via Mount en Werner gaten in de rode gordel te vinden, maar als dat al eens lukte stond Oblak pal. Giroud, die de voorkeur kreeg op Abraham, werd geen enkele keer in stelling gebracht door zijn Chelsea-ploegmaats.

Foto: Inquam Photos via REUTERS

Aan de overkant leverde Suarez na goed werk tegen twee verdedigers een voorzet af, maar Lemar kwam te laat om binnen te tikken. Tegen het einde van de eerste helft ging het tempo héél even de hoogte in en verscheen Suarez plots eens voor doel. De koppigaards die de wedstrijd nog steeds aan het volgen waren, hadden echter pech. Suarez miste de bal. 0-0 bij de rust dus. Bent u nog wakker?

De Chelsea-spelers alvast wel. Ze gingen in de tweede helft nadrukkelijker op zoek naar een goal. Mount toonde vlagen van zijn klasse, maar veel leverde dat allemaal niet op. Suarez deelde intussen een trap uit aan Azpilicueta om meteen daarna te doen alsof de Chelsea-verdediger een fout op hem had gemaakt. Vintage Suarez, die het nooit zal afleren.

Foto: AFP

De liefhebbers van mooie doelpunten hadden wel geluk. Plots toonde Giroud dan toch zijn torinstinct. Met een prachtige omhaal vanop de penaltystip verschalkte de Fransman Oblak. Het doelpunt werd eerst afgekeurd voor buitenspel, maar de VAR oordeelde dat de bal van een Atlético-speler kwam. 0-1 voor Chelsea. Een domper voor Atlético-coach Simeone die zijn tactiek moest bijstellen nu het gevreesde uitdoelpunt toch was gevallen.

De troepen van Simeone kwamen wat meer opzetten, maar veel gevaar kwam daar niet uit voort. Suarez liet zich na de 0-1 dan nog maar eens negatief opmerken. Hij kwam in een relletje met Rüdiger terecht. Meer opwinding viel er echt niet te beleven.