Mogelijk ook leveringsproblemen AstraZeneca in tweede trimester

Bij vaccinproducent AstraZeneca dreigen verdere leveringsproblemen. Een vertegenwoordiger van het bedrijf heeft de Europese Unie (EU) laten verstaan dat er zich ook in het tweede trimester mogelijke productiestoornissen kunnen voordoen, zo heeft een EU-bron gezegd aan het Duitse persbureau dpa.

De bron reageert daarmee op mediaberichten dat AstraZeneca in april, mei en juni slechts 90 van de 180 miljoen geplande doses van het vaccin zou leveren. Dat kan volgens de bron echter niet op die manier bevestigd worden. Officieel verluidt dat de onderhandelingen met het bedrijf over het leveringsplan nog lopen. De Europese Commissie verwacht daarover ‘een verbeterd voorstel’, klinkt het.

AstraZeneca had eind januari verrassend aangekondigd dat de producent in het eerste trimester slechts 31 miljoen doses zou leveren, in plaats van 80 miljoen. Na druk van de Commissie zei het bedrijf voor eind maart nog 9 miljoen extra doses te zullen leveren. Het is echter nog niet duidelijk of die toezegging ook waargemaakt zal worden.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) had dinsdag al verkondigd dat de vaccinatieplanning moest worden bijgestuurd door vertraagde leveringen van de vaccinproducenten. ‘AstraZeneca heeft gisterenavond opnieuw laten weten, al voor de zoveelste keer op rij, dat ze het aantal vaccins zullen verminderen de komende weken’, reageerde Beke misnoegd. Concreet zal AstraZeneca deze week slechts 88.800 vaccins leveren in België, in plaats van de voorziene 114.716 vaccins.

In een late schriftelijke reactie dinsdagavond zegt AstraZeneca dat het constant zijn leveringsschema herbekijkt en de Europese Commissie hier op wekelijkse basis over informeert. ‘Omdat we zo ongelofelijk hard werken om de productiviteit van onze Europese bevoorradingsketen te verhogen, en al het mogelijke doen om gebruik te maken van de wereldwijde bevoorradingsketen, zijn we hoopvol dat we in staat zullen zijn om onze leveringen meer in lijn te brengen met de vooropgestelde verkoopsovereenkomst’, klinkt het.