Franse regering gaat gratis tampons en maandverbanden aanbieden op scholen

Vanaf volgend academiejaar komen op en rond universiteiten in heel Frankrijk in totaal 1500 automaten te staan waar studenten menstruatieproducten kunnen afhalen. Dat heeft de minister van Hoger Onderwijs, Frédérique Vidal, bekendgemaakt.

Verschillende vrouwenrechtenorganisaties drongen hier al langer op aan, maar binnenkort wordt het een realiteit aan hogescholen en universiteiten. Vanaf volgend academiejaar zullen er in Frankrijk in en rond de scholen automaten staan waar studenten gratis menstruatieproducten kunnen afhalen.

Ongeveer 1,7 miljoen Fransen zouden moeite hebben om elke maand menstruatieproducten te betalen. Dat blijkt uit cijfers van de Franse overheid. De minister van Hoger Onderwijs Frédérique Vidal zegt dat iemand hierdoor niet in financiële problemen zou mogen raken.

Schotland was een paar maanden geleden het eerste land dat landelijk gratis maandverband en tampons beschikbaar ging stellen. Ook Nieuw-Zeeland maakte de producten gratis voor scholieren. In Frankrijk bestonden er tot nu toe alleen lokale initiatieven, onder meer in Parijs, Rennes en Lille.