Tiger Woods gewond bij ernstig verkeersongeval in Los Angeles

De Amerikaanse topgolfer Tiger Woods is dinsdag na een verkeersongeval naar een ziekenhuis in Los Angeles gebracht.

De Amerikaanse topgolfer Tiger Woods moest na een verkeersongeval door de brandweer bevrijd worden uit zijn verhakkelde auto en werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zij konden Woods uit zijn zwaar beschadigde auto bevrijden met speciaal gereedschap. Volgens de politie van Los Angeles was alleen het voertuig van Woods betrokken bij het ongeluk.

Woods liet gisteren, maandag, nog weten dat het onzeker is of hij in april zou kunnen meedoen aan de Masters. De vijfvoudig winnaar van het toernooi in Augusta onderging in december voor de vijfde keer een rugoperatie.

Foto: AP