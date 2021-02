Hoe weet ik wanneer ik aan de beurt ben? Kan ik gevaccineerd worden bij de huisdokter?

Steeds meer Belgen kunnen beginnen aftellen naar hun eerste prikje. Uw veldgids voor een vlotte vaccinatie.

Wanneer krijg ik een vaccin?

Voor veel mensen zal het al volop lente of zelfs zomer zijn wanneer ze hun eerste prik krijgen. Dan staan de vaccinaties van iedereen onder de 65 jaar op het programma. Ten vroegste 22 maart beginnen de inentingen van mensen boven de 65, beginnend bij de oudsten. Voor heel België gaat het om ongeveer twee miljoen mensen. Wanneer de uitnodigingen voor de mensen tussen de 65 en de 69 jaar de deur uit gaan, wordt er ook gestart met de mensen met een chronische aandoening. Ook zij worden uitgenodigd volgens leeftijd, van oud naar jong. De verwachting is dat die fase ongeveer twee à drie maanden zal duren, maar veel hangt af van de beschikbaarheid van vaccins.

Een volgende prioritaire groep zijn de politiemensen die op de interventiediensten werken. Voorlopig zijn zij de enigen die op basis van hun functie naar voor worden getrokken in de vaccinatiestrategie.

In de woonzorgcentra is nu ongeveer tachtig procent van de bewoners volledig gevaccineerd. Bij het personeel gaat het om twee derde. In de ziekenhuizen, waar dikwijls het gevoel leeft dat de vaccinaties traag gaan, kreeg een derde van het zorgpersoneel een prik.

Hoeveel centra werken er nu al?

In Vlaanderen zijn de 95 vaccinatiecentra actief. Het aantal vaccins per week per centrum is vooralsnog erg bescheiden: vorige week ging het over alle centra heen om 10.500 doses, deze week zijn het er 16.200 en volgende week 21.500. De lage aantallen in de centra zijn te wijten aan een voorzichtige planning bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, die is ingegeven door tegenvallende leveringen van de vaccin. Vooral vaccinfabrikant AstraZeneca kampt momenteel met productieproblemen.

In Brussel komen er tien vaccinatiecentra, waarvan er al twee actief zijn.

Kan ik bij mijn huisdokter een vaccin krijgen?

Neen, het is de bedoeling dat zo veel mogelijk vaccins in de centra worden toegediend. Elk centrum zal wel een mobiel team hebben om bijvoorbeeld iemand thuis te vaccineren, maar dat zullen de uitzonderingen zijn. ‘Thuisvaccinatie is bestemd voor de meest kwetsbare, minder mobiele personen’, vindt het Agentschap.

Wat als ik geen auto heb en ik geraak er niet?

Er is een volledige checklist gemaakt rond de bereikbaarheid van de centra. Bij de oprichting ervan is er op gehamerd dat ze vlot bereikbaar moeten zijn met het openbaar vervoer, net zoals er voldoende parking moet zijn. Het is ook mogelijk om aangepast vervoer in te schakelen voor personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, via mindermobielencentrales, taxicheques of andere initiatieven.

Hoe word ik verwittigd dat ik aan de beurt ben?

Er komt zeker een brief in de bus, zoals bij de verkiezingen, eventueel aangevuld met een sms of e-mail als de overheid die gegevens heeft. De uitnodiging komt twee weken voor de eerste prik. In de brief staan de datum, het uur en de locatie voor beide prikken.

In deze fase zijn er grote problemen met de uitnodigingen voor het zorgpersoneel dat in de centra wordt gevaccineerd, waardoor velen niet opdagen. Dat komt doordat de uitnodigingen vrij kort voor het vaccinatiemoment worden verstuurd en bovendien meestal via mail komen. Van lang niet alle genodigden is er een correct en individueel mailadres, waardoor bijvoorbeeld HR-verantwoordelijken van zorgorganisaties tientallen of honderden uitnodigingen krijgen. Het platform Doclr, de ‘hub’ van de uitnodigingen, presteert momenteel ook ondermaats. Zo wordt er niet goed geregistreerd wie al is gevaccineerd en dus geen prik nodig heeft.

Bij de vaccinatie van de brede bevolking zouden die problemen moeten zijn weggewerkt.

Waar moet ik dan naartoe?

In de brief zal staan bij welk vaccinatiecentrum u zich mag aanmelden.

Als die datum niet past, kan ik dan een andere datum krijgen?

Een ander moment kiezen is mogelijk, maar de vaccinatiecentra hebben liever van niet om de planning zo weinig bij te moeten sturen.

Kan ik kiezen welk vaccin?

Neen, dat is niet mogelijk. Tot de verrassing van het Agentschap Zorg en Gezondheid krijgt wie zich online registreert wel te zien welk vaccin hij zal krijgen.

Als ik een bepaald vaccin niet wil, kan ik dan wachten en later een ander vaccin krijgen?

Het is niet de bedoeling dat er aan ‘vaccinshopping’ wordt gedaan. Alle vaccins die worden toegediend, beschermen tegen covid-19. De vaccinatiecentra gebruiken nu enkel AstraZeneca, vanaf 8 maart komt daar Pfizer bij voor zorgpersoneel boven de 55 jaar.

Moet ik betalen voor het vaccin?

Het vaccin is gratis.