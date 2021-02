Charline Van Snick heeft enkelband gescheurd

Judoka Charline Van Snick (30) heeft vorige week donderdag op de Grand Slam judo van Tel Aviv een enkelband gescheurd. Verder liep de Luikse ook een verrekking in haar kuitspier op.

Dat slechte nieuws heeft Van Snick, de nummer 6 van de wereld in de categorie tot 52 kg, dinsdag zelf bekendgemaakt op Instagram, vijf maanden voor het begin van de Olympische Spelen in Tokio.

Van Snick, bronzen medaillewinnares op de Spelen van 2012 en tweevoudig Europees kampioene (2015 en 2016), ondergaat vrijdag nog bijkomend onderzoek. Daarna wordt de knoop doorgehakt of een operatie nodig is en weet ze hoelang ze buiten strijd is.

In Tel Aviv stapte Van Snick na de herkansingen, waarin ze met ippon won van de Française Astride Gneto, mankend de mat af. Vervolgens gaf ze forfait voor de kamp om het brons tegen de Kosovaarse Majlinda Kelmendi.