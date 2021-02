Versoepelingen in Nederland: ‘Klein beetje meer risico nemen’

Hoewel de besmettingscijfers in Nederlands stijgen, komen er toch voorzichtige versoepelingen. Concactberoepen mogen weer aan de slag, behalve sekswerkers. De avondklok, die om 21 uur ingaat, blijft van kracht tot 15 maart. Dat zegt de Nederlandse premier Mark Rutte in een persconferentie.

Demissionair premier Mark Rutte gaf dinsdagavond een persconferentie waarin hij samen met minister van Volksgezondheid Huge De Jonge voorzichtige versoepelingen heeft aangekondigd. ‘We moeten bereid zijn om een beetje risico te nemen, weliswaar overwogen met de Britse variant in het achterhoofd’, zegt de premier. ‘Dat betekent dat we onder voorwaarden weer bepaalde dingen mogelijk kunnen maken.’ Concreet komen er vier versoepelingen. ‘Voor het welzijn van ons allemaal, dat op dit moment zwaar doorweegt’, aldus Rutte.

In de eerste plaats komen er versoepelingen in het onderwijs. Zo mogen leerlingen aan het middelbaar weer vanaf 1 maart open kunnen. ‘Als regel geldt dat leerlingen minimaal één dag per week naar school gaan. De anderhalve meter afstand, blijft cruciaal. Als een leerling of docent positief test, gelden de gebruikelijke afspraken.’ Leerlingen die in het beroepsonderwijs zitten, mogen maximaal één dag per week naar school.

Ten tweede de contactberoepen: ‘Die kunnen vanaf 3 maart de deuren weer openen. Een groep is uitgezonderd, namelijk de sekswerkers’, zegt de premier. ‘Een afspraak is verplicht.’

Maatregelen voor jongeren

Verder wordt het weer mogelijk om niet-essentiële winkels op afspraak te bezoeken. ‘Vanaf 3 maart wordt het mogelijk voor klanten langs te komen als ze vier uur op voorhand een afspraak hebben gemaakt. Vooral voor de kleine winkelier leidt dit hopelijk tot iets meer lucht. We beseffen dat winkelen op afspraak weinig soelaas biedt. Daarom zijn we met de bedrijven in gesprek over welke steun eventueel mogelijk is.’

Jongeren tot 27 jaar mogen ook terug buiten sporten, binnen hun eigen club. Sportscholen blijven wel nog gesloten. ‘Deze groep heeft het bijzonder moeilijk, dit kan hen helpen. Daarom durven we deze maatregel te nemen’, zegt Rutte. ‘Het lijken kleine stappen, maar het blijft risicovol. Juist daarom is het belangrijk dat we blijven volhouden.’ Op dit moment geldt de versoepeling alleen voor sporters tot en met zeventien jaar.

Testbewijzen

Minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge schetst dat er nog veel onzeker is over het einde van de crisis: het blijft bijvoorbeeld de vraag hoe snel vaccins geleverd kunnen worden. Een terugkeer naar het normale leven duurt nog even, zegt De Jonge. ‘En dat is lastig, voor iedereen.’ Hij zegt dat maatregelen en voldoende testen nodig blijven tot genoeg mensen zijn gevaccineerd. ‘Dit is nog niet het einde van de pandemie, maar dat einde komt steeds dichterbij.’

De Jonge vertelt dat meerdere onderzoeken lopen naar manieren om bijvoorbeeld theatervoorstellingen, colleges in het hoger onderwijs en publiek bij sportwedstrijden mogelijk te maken aan de hand van ‘testbewijzen’. Volgens De Jonge moet het bewijs van een niet-besmetting ook het onderwijs veiliger kunnen maken.

De avondklok blijft gelden tot 15 maart. Op 9 maart zal al bekendgemaakt worden of die nog verder verlengd wordt. De maatregel om thuis maximaal één bezoeker per dag te ontvangen, blijft. Sportscholen en buitenschoolse opvang blijven gesloten.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn in Nederland 3.846 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen dat op 4.282 ligt, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er zijn ook 94 nieuwe overlijdens gemeld, tegen 32 sterfgevallen maandag. Ook het aantal coronapatiënten is toegenomen. Momenteel liggen er 1.917 mensen in het ziekenhuis.