Zoon Pierre Van Damme organiseert eind juni ‘Het Grote Bevrijdingsfeest’ voor jongeren

Tijdens het laatste weekend van juni organiseren Route du Soleil en TAGMAG ‘Het Grote Bevrijdingsweekend’. Een feest om het einde van de beperkingen van corona in te luiden. Opvallend: de drijvende kracht achter dit feest is Tom Van Damme (25), zoon van vaccinoloog Pierre Van Damme. ‘Jongeren moeten de draad van het oude leven kunnen oppikken wanneer de kwetsbare mensen zijn ingeënt’, zegt hij.

Op 25 en 26 juni kunnen studenten het traditionele einde van de examens vieren tijdens Het Grote Bevrijdingsweekend. Op een verlaten terrein in eigen land zal men een podium bouwen, waar muzikanten van eigen bodem het beste van zichzelf kunnen geven. Er wordt zelfs een kampeerterrein ingericht in de buurt. Tickets kunnen nu al gereserveerd worden, maar hoeven pas op 31 mei betaald te worden.

Het zijn mediaplatform voor jongeren TAGMAG en organisator van jongerenreizen Route du Soleil die de handen in elkaar hebben geslagen voor dit evenement. ‘Niemand kan ontkennen dat het voor de jeugd een ontzettend moeilijke periode is geweest en dat er volop gesnakt wordt naar hoop en perspectief op betere tijden’, klinkt het. De hoop is met enkele tienduizenden Vlaamse studenten het tijdperk van de bubbels en coronaregels af te sluiten.

‘Mooi lichtpuntje’

De drijvende kracht achter dit initiatief Tom Van Damme is, de 25-jarige zoon van vaccinoloog Pierre Van Damme, lid van de taskforce vaccinatie en van adviesgroep Gems. ‘Ik heb kunnen zien welke impact de maatregelen hebben gehad op de mentale gezondheid van vele jongeren’, zegt hij. ‘Ik ben ervan overtuigd dat er nu meer dan ooit nood is aan perspectief. Een mooi lichtpuntje van hoop zal zoveel meer jongeren kunnen overtuigen om de komende cruciale weken de maatregelen nog zo goed mogelijk te respecteren. Jongeren hoeven geen voorrang te krijgen in de vaccinatievolgorde, maar moeten we de draad van hun oude leven kunnen oppikken, wanneer de kwetsbaren ingeënt zijn.’

Want, zo redeneert de organisatie, tijdens de zomer van 2021 zullen volgens het vaccinatieschema alle risicogroepen, 65-plussers en eerstelijnsmedewerkers in de zorg al meerdere weken gevaccineerd zijn. Het weekend moet het startschot zijn van een feestelijke zomer. Ze roepen dan ook op om vanaf de zomer geen verdere beperkingen meer te hanteren en de festivalzomer te laten doorgaan zoals gepland. Tegelijk roepen ze wel op om in de huidige tijd de regels nog zo goed mogelijk te respecteren.