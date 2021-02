Vrijheid blijheid in Dubai, tot een prinses de wereld wil zien

In Dubai wordt een Arabische prinses gevangen gehouden door haar autoritaire vader. Dat klinkt als het begin van een sprookje, maar het is de bittere realiteit. En een happy end ontbreekt nog.

Dubai is veel meer dan een politiestaat. Het zichzelf echt wel opnieuw uitgevonden als een financieel centrum, een toeristisch centrum ook. En die status dankt Dubai mede aan zijn vooruitstrevende, moderne emir. Alhoewel. Als het over zijn eigen grote familie gaat is de man lang niet zo vooruitstrevend. Wat leert het verhaal van prinses Latifa ons over de rijke staat?

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Jorn De Cock | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Bart Dobbelaere en Alexander Lippeveld | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.