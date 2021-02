Stormy Daniels verliest smaadzaak tegen Trump

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag een beroep dat pornoactrice Stormy Daniels wou indienen in haar zaak tegen oud-president Donald Trump afgewezen.

Daniels diende in april 2018 een klacht in tegen Trump wegens smaad, omdat hij op Twitter haar betrouwbaarheid in twijfel had getrokken. Een rechtbank in San Francisco oordeelde dat er geen sprake was van smaad, want Trump had van zijn recht op vrije meningsuiting gebruik gemaakt.

Stormy Daniels, wiens echte naam Stephanie Clifford is, wilde tegen die beslissing in beroep gaan. De advocaten van Trump vroegen het Hooggerechtshof, de hoogste rechtsinstantie van het land, het beroep te weigeren. Wat ook gebeurde, zonder opgave van redenen.

De ex-advocaat van Trump, Michael Cohen, zou de pornoactrice in 2016 vlak voor de presidentsverkiezingen ‘uit eigen zak’ 130.000 dollar zwijggeld betaald. Trump zei eerder daar niets van te hebben geweten en ontkende ook het slippertje met Daniels.