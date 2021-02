Misnoegde Wouter Beke (CD&V) stelt planning bij: vaccineren 65-plussers vanaf 22 maart

Na de verminderde leveringen van Moderna stelt ook AstraZeneca zijn leveringen bij. ‘Dit is toch wel een gigantisch probleem in het operationeel kunnen klaarmaken van onze vaccinatiecentra’, reageert Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

De vaccinatiecampagne wordt licht bijgesteld: 65-plussers kunnen hun eerste prik vanaf 22 maart verwachten. ‘Dat is later dan verwacht’, geeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) toe in de Commissievergadering van het Vlaams Parlement. De start van de inentingen stond oorspronkelijk vroeger in de maand gepland. Volgens de minister is de vertraging te wijten aan de neerwaartse bijstellingen van de beloofde vaccinleveringen. Geneesmiddelenproducent AstraZeneca levert deze week slechts 88.800 vaccins in België, in plaats van de voorziene 114.716.

‘AstraZeneca heeft gisterenavond opnieuw laten weten, al voor de zoveelste keer op rij, dat ze het aantal vaccins zullen verminderen de komende weken’, reageerde Beke misnoegd. De levering van 3 maart is zelfs verlaagd van 90.161 tot 21.600. Op 7 maart zou het bedrijf dat goed maken met een extra grote hoeveelheid, maar in totaal gaat het toch om 1.259 vaccins minder.

Dat komt bovenop de problemen die er al waren bij Moderna. Het farmabedrijf levert op 25 februari 26.100 vaccins, maar dat is maar een vierde van wat het oorspronkelijk beloofd had. De bedoeling was om het medisch personeel hiermee in te enten. Door de vermindering haalt men die dosissen nu uit de voorraad Pfizer- en AstraZeneca-vaccins.

Lastig plannen

‘Dit is toch wel een gigantisch probleem in het operationeel kunnen klaarmaken van onze vaccinatiecentra, maar ook in de ziekenhuizen en de gehandicaptenvoorzieningen’, zei Beke. Door het bijstellen van de leveringen zijn de vaccinatiecentra maar op beperkte capaciteit kunnen opstarten. Die ‘zachte opstart’ blijft ook de gang van zaken deze week en volgende week.

De instabiliteit in de leveringen is een bron van frustratie voor de minister. ‘Dit maakt plannen zeer moeilijk’, aldus Beke. ‘De enige correcties zijn neerwaartse correcties.’ Wouter Beke begrijpt naar eigen zeggen niet dat Europa geen vuist maakt tegen de producenten. Ook in de ons omringende landen zijn er problemen met leveringen.

Het maakt ook dat de planning die Beke in de commissie toelicht sterk onder voorbehoud is. ‘Ik durf niet meer vooruitlopen’, klinkt het.