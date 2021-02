België niet zo streng in vergelijking met de buurlanden

Grote versoepelingen zitten er niet direct aan te komen, omdat er pas vanaf mei voldoende zekerheid is dat meer vrijheden niet tot een nieuwe piek zal leiden in ons land. Maar hoe streng zijn de maatregelen in België, in vergelijking met onze buurlanden?

Premier Alexander De Croo (Open VLD) probeert de verwachtingen naar aanleiding van het Overlegcomité vrijdag te temperen. Het punt waarop het risico op een derde coronagolf ‘serieus vermindert’, is niet meer veraf. Grote versoepelingen kunnen waarschijnlijk niet voor mei, blijkt uit modellen die biostatisticus Niel Hens gisteren toelichtte.

De winkels en kappers konden al open in ons land, maar je mag niet op straat komen tussen 24 uur ‘s nachts en 5 uur ‘s morgens (zelfs tussen 22 uur en 6 uur in Brussel en Wallonië). Daarnaast is telewerk is verplicht, krijgen leerlingen in de tweede en derde graad secundair onderwijs vooral afstandsonderwijs en is sociaal contact beperkt tot één knuffelcontact per persoon. Buiten mag je met maximum 4 personen afspreken. Hoe streng gaat het eraan toe in onze buurlanden?

Frankrijk

Het verloop van de crisis in ons land is het best te vergelijken met de situatie in Frankrijk. Daar was na de kerstvakantie wel een piek te merken, maar sinds half januari is de situatie stabiel.

Frankrijk hanteert al maanden een strenge avondklok. Vanaf 18 uur mag niemand nog het huis verlaten. Thuiswerk is verplicht indien mogelijk, maar scholen zijn geopend. Kinderen vanaf 6 jaar moeten verplicht een mondmasker dragen. Voor universiteiten geldt een uitzondering, daar wordt afstandsonderwijs georganiseerd, bibliotheken zijn enkel open na afspraak.

Niet-essentiële winkels zijn, net als de kappers, open maar moet sluiten om 18 uur. Grote shoppingcentra zijn wel gesloten, net zoals de bars, restaurants, cinema’s, theater, musea en fitnesscentra. Religieuze gebouwen en publieke dienstverlening blijft wel open, ook hotels zijn open, maar enkel roomservice is mogelijk.

Reizigers uit de EU moeten een negatieve PCR-test kunnen voorleggen bij aankomst in Frankrijk.

Mondmaskers zijn bijna overal verplicht, ook buiten in drukke gebieden. Privé-bijeenkomsten moeten tot een minimum beperkt blijven, thuis mogen mensen maximaal zes volwassenen ontvangen.

Nederland

In Nederland duurt de lockdown al zeker tot 2 maart 2021, dat wil zeggen dat eetgelegenheden, niet-essentiële winkels, sportscholen, bibliotheken, bioscopen, discotheken, bedrijven met niet-medische contactberoepen, theaters, musea, pretparken, dierenparken en zwembaden gesloten zijn. Evenementen zijn verboden, als zijn er uitzonderingen voor uitvaarten, huwelijken, betogingen en markten.

Kappers, rijschoolhouders en schoonheidsspecialisten mogen niet werken. (Para)medische contactberoepen zoals bijvoorbeeld een tandarts of kinesist mogen wel werken.

Tot woensdagnacht 3 maart is er ook sprake van een avondklok tussen 21 uur en 4.30 uur. Of die van kracht blijft, wordt vrijdag beslist. De niet-essentiële winkels blijven er toe, maar vanaf 10 februari kunnen bestellingen wel afgehaald worden. Basisscholen en kinderopvanglocaties zijn sinds 8 februari open. Andere soorten onderwijs worden tot 1 maart online georganiseerd.

Er zijn restricties voor reizen, zowel binnen als buiten Nederland. Het openbaar vervoer geldt enkel voor noodzakelijke reizen, en aan Nederlanders wordt gevraagd niet naar het buitenland te reizen, tenzij het echt nodig is. Wie naar Nederland reist, moet een negatieve PCR-test kunnen voorleggen en tien dagen in quarantaine gaan.

Daarnaast gelden een aantal algemene regels, anderhalve meter afstand houden, thuiswerken, mondmaskerplicht in publieke binnenruimtes, en bezoek beperken tot maximaal één gast per dag. Buiten mogen groepen van maximaal twee personen van verschillende huishoudens, of één huishouden samenkomen.

De Nederlandse premier Mark Rutte geeft dinsdagavond een persconferentie over de coronamaatregelen. De omstreden avondklok blijft van kracht, maar mogelijk mogen de kappers wel weer aan de slag.

Duitsland

Duitsland is federaal georganiseerd, de deelstaten hebben veel vrijheid om de maatregelen en regels zoals deze door de bondsregering zijn besloten zelf in te vullen. Er geldt wel een lockdown tot 7 maart, veel winkels blijven gesloten, toeristische overnachtingen zijn verboden en horeca, theaters, bioscopen en vrijetijdsparken blijven dicht. Maar de kappers mogen vanaf 1 maart de deuren open doen, maar er zijn ook vooruitzichten voor enkele andere sectoren. Met een stabiele incidentie van 7 dagen van maximaal 35 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners kunnen de volgende stappen door de deelstaten worden gezet.

Of scholen open zijn hangt af van de deelstaten, ook de avondklok hangt af van de regio. Thuiswerk wordt zo veel mogelijk gestimuleerd. Privéreizen en bezoeken worden afgeraden.

Duitsland kiest voor medische mondmaskers op openbaar vervoer en in winkels. In de Duitse bubbel wordt slechts één persoon van buiten het huishouden toegelaten.

Op 3 maart staat de volgende federale staatsvergadering op de planning.

Luxemburg

Ook in Luxemburg is er sprake van een avondklok, tussen 23 uur en 6 uur is het verboden om buiten te komen. Restaurants, cafés en bars zijn gesloten, hotels zijn wel open, maar enkel roomservice is mogelijk.

Samenkomsten zijn zowel binnen als buiten toegelaten, met een maximum aantal van 100 personen. Alle winkels zijn open, met een beperking van het aantal klanten. Sporten mag zowel binnen als buiten plaatsvinden.

Een mondmasker is verplicht in het openbaar vervoer, en een afstand van anderhalve meter wordt aangeraden.

Verenigd Koninkrijk

In het VK is een strenge lockdown van kracht. Inwoners mogen de woning niet verlaten, tenzij met expliciete toestemming. Uitzonderingen zijn om naar de winkel te gaan of te gaan werken, aan sport te doen of medische hulp te zoeken. Vanaf 8 maart staan er versoepelingen op het programma.

Scholen zijn enkel open voor kwetsbare kinderen, of kinderen van zorgverleners. Alle andere kinderen krijgen afstandsonderwijs.

Er wordt aangeraden twee meter afstand te houden van iedereen die niet in de bubbel zit.