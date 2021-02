Bpost wil af van zegels in Belgische frank

Postzegels met een waarde in Belgische frank of euro zullen vanaf 2023 mogelijk niet meer geldig zijn. Sommige filateliewinkels bieden de zegels nog aan als goedkoper alternatief voor de gewone zegels. Maar als het van Bpost afhangt, komt er een einde aan die praktijk.

De Tijd ontdekte dat daarover een nieuw koninklijk besluit in de maak is. Post- en telecomregulator BIPT organiseert momenteel een openbare raadpleging over de onbeperkte geldigheid van de zegels. Bevoegd minister Petra De Sutter (Groen) wil dat de zegels vanaf 2023 niet meer geldig zijn.

De argumentatie van Bpost is dat de oude postzegels niet machinaal gecontroleerd kunnen worden, in tegenstelling tot de nieuwe zegels, waarop enkel nog een getal staat dat aangeeft voor welk type brief de zegel geldig is. Andere landen hebben de zegels in oude valuta al verbannen, klinkt het ook. Bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo zegt aan De Tijd dat er tot 2023 nog genoeg tijd rest om de oude zegels op te gebruiken. Oude zegels zullen niet omgeruild kunnen worden voor nieuwe zegels of voor geld.

Tweedehands

In het filateliecircuit zijn nog heel wat ongebruikte zegels met daarop een waarde in frank of euro in omloop. Veel mensen kochten die vroeger als verzamelaar. Maar bij gebrek aan nieuwe verzamelaars zijn de meeste zegels nu eigenlijk niet eens meer de uitgifteprijs waard.

Daardoor verkopen sommige vroegere verzamelaars of hun erfgenamen grote hoeveelheden zegels aan winkels die er een nieuw zakenmodel in gevonden hebben. Ze plakken oude zegels samen op één strookje met een waarde van 44 frank, omgerekend de huidige waarde van een non-priorzegel. Die bieden ze voor een lagere prijs aan, vaak rond de 0,8 euro. Zo kunnen verzenders besparen op hun postzegelkosten.